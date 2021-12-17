ابو ليلة مصادرة ١٢٣ شيشة في حملات مكثفة على مقاهي فارسكور
كتب عبده خليل وايناس رجب
أكد المهندس عبد الرحمن ابو ليلة القائم باعمال رئيس محلية فارسكور أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين حيث أسفرت الحملة عن ضبط ١٢٣شيشة
وتم غلق ٣مقاهي مخالفة وتم تحرير محاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر تقديم شيشة، كما تم ضبط عدد من الشيش وأجولة الفحم وتم تحرير محاضر غلق وتم مصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتكثف محلية فارسكور حملات المتابعة علي المقاهي والكافيهات والتأكد من عدم تقديم الشيشة وفقا للقرارات الصادرة في ذلك الشأن مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين إضافة إلى رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام