أخبار مصرعاجل

«أطاطا_نجيب» هشتاج للرد على زوجة الهارب لدفاعها عن تسريبات عبدالله الشريف

«أطاطا_نجيب» هشتاج للرد على زوجة الهارب لدفاعها عن تسريبات عبدالله الشريف

كتب: أحمد زينهم

تصدر هاشتاج ” أطاطا_نجيب “، موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد أن اجتاحت التعليقات الساخرة الموقع بعد دفاع غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبد الله عن عبد الله الشريف بعد فضيحة التسريبات المفبركة التي حاول أن يختلقها مؤخراً في محاولة بائسة منه للتشويش على سقطات جماعة الإخوان الإرهابية، وشهد الموقع العديد من التغريدات الساخرة والتعليقات من المدونين حتى تصدر الترند هاشتاج “#أطاطا_نجيب”، وهو أسم ساخر إشتهرت به غادة نجيب زوجة الخائن هشام عبد الله.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي لها: “أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها، وضبط المتحدثين خلالها حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد (“61” عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد “٢٢” قضية متنوعة “نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار”)، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية)”، حسب قولها.

وأضافت الداخلية في بيانها: “أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي .. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية”.

Post Views: 58
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of اثناء الدوره التدريبية فتاة تبكى أمام سيارة إسعاف وتصرخ وتنادي علي المسعف والدي فين

اثناء الدوره التدريبية فتاة تبكى أمام سيارة إسعاف وتصرخ وتنادي علي المسعف والدي فين

منذ ساعتين
Photo of المرأة ومكافحة الفساد في ندوه موسعة و توصى بتنقية القوانين ورقمنة الخدمات

المرأة ومكافحة الفساد في ندوه موسعة و توصى بتنقية القوانين ورقمنة الخدمات

منذ 3 ساعات
Photo of الهيئة الوطنيه للصحافة تتخذ عدة قرارات هامة تعرف عليها

الهيئة الوطنيه للصحافة تتخذ عدة قرارات هامة تعرف عليها

منذ 3 ساعات

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!