«أطاطا_نجيب» هشتاج للرد على زوجة الهارب لدفاعها عن تسريبات عبدالله الشريف
كتب: أحمد زينهم
تصدر هاشتاج ” أطاطا_نجيب “، موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد أن اجتاحت التعليقات الساخرة الموقع بعد دفاع غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبد الله عن عبد الله الشريف بعد فضيحة التسريبات المفبركة التي حاول أن يختلقها مؤخراً في محاولة بائسة منه للتشويش على سقطات جماعة الإخوان الإرهابية، وشهد الموقع العديد من التغريدات الساخرة والتعليقات من المدونين حتى تصدر الترند هاشتاج “#أطاطا_نجيب”، وهو أسم ساخر إشتهرت به غادة نجيب زوجة الخائن هشام عبد الله.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي لها: “أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها، وضبط المتحدثين خلالها حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد (“61” عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد “٢٢” قضية متنوعة “نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار”)، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية)”، حسب قولها.
وأضافت الداخلية في بيانها: “أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي .. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية”.