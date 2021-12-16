مصارف فارسكور تهدد حياة المواطنين والاهالي تطالب بتغطية مصرف جواده القاتل
كتب عبده خليل
يشكو أهالي مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط ، من وجود مصرف زراعي بطول ٣كيلو متر، ويمتد أمام الكتلة السكانية بقرية الطرحة ، حيث يبعد عن المنازل بمسافة أقل من خمسة أمتار بعرض الطريق، ما يوفر مناخًا خطيرًا لانتشار الحشرات والأمراض ويعرض الأطفال لخطر الوقوع به، اذ اشار محمد الدهري الرئيس الشرفي لنادي دمياط الرياضي وأحد أهالي القرية، أن المصرف ممتد بطول 3 كيلو مترات ويشكل خطرا على صحة السكان مطالبًا بتغطية المصرف، حيث يوجد مبلغ ٨٠٠ الف جنية لتغطية حوالي ١٠٠ متر او اكثر مؤكدا أن ذلك سيساهم في توسيع الطريق إلى جانب
حماية الأطفال ووقف انتشار الأمراض والحشرات. واضاف إلى أن الأهالى يلجأون إلى رمي القمامة في الترع والمصارف، لعدم توافر صناديق قمامة وفي ذات السياق تحول مصرف جواده في فارسكور إلى شرايين مسدودة بالقمامة والقاء الحيوانات النافقة الضارة والتي يبعث منها رائحة كريهة وطالبوا اهالي منطقة وحده مرور فارسكور بتغطية ما تبقي من التغطية القديمة بطول حوالي ٥٠متر حتي اخر حدود وحده المرور ومن جانب اخر يعيش أهالي قرية عزب النهضة التابعة لمركز دمياط ، حياة مأساوية بسبب ترعة مفارق القرية امام الوحدة الصحية وأعرب المئات من أهالى قرية عزب النهضة التابعة لمركز دمياط عن استيائهم من انتشار القمامة والقوارض والحيوانات النافقة داخل ترعة عزب النهضة غير مغطاة مما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الطائرة والكلاب الضالة والقطط حيث تمر علي الوحدة الصحية ويفصلها 2 متر فقط حيث انتقلت الوفد الي اهالي القرية لسماع شكواهم اذا اشار علاء عرابي من اهالي القرية نعاني من عدم تغطية ترعة المفارق بالاضافة الي عدم تطهيرها منذ سنوات طويلة، وأصبحت مركزا للوباء والحشرات والفئران، ما يترتب عليه تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة بسبب هذا التلوث. وخاصة انها امام الوحدة الصحية بالقرية واضاف ان الترعة تستخدم لري الأراضي الزراعية لعدة قرى بمركز دمياط ، واصبحت مركزا للفئران والناموس، وهو ما يزيد مأساة الأهالي، مطالبا بالتدخل السريع من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لإيجاد حلا للأزمة إما بتطهير الترعة أو تغطيتها واضاف محمد علي ابو العيله احد المتضررين بالقرية تحولت الترعة الشرقاوية إلي مقلب للقمامة والحيوانات النافقة والقرية محرومة من خدمات الصرف الصحى كما تنتشر القمامة فى كل الشوارع ما يضطر الأهالى لإضرام النار فيها وهو ما يسبب تلوثا بيئيا بسبب تصاعد الدخان من القمامة طوال النهار و ترعة عزب النهضة تعانى كثيراً من الإهمال، ولم تتم تغطية مسافات كبيرة من الترعة، ، ما يسمح للأهالي بإلقاء مخلفات الصرف الصحى والقمامة بها، وطالب بضرورة تطهير الترعة من القمامة والحشائش كما رصدت عدسة بوابة الوفد أحد مظاهر الإهمال التى تهدد حياه عدد من السكان بقرية ابو جريده ، التابعة لمركز فارسكور ، بوجود مصرف زراعى متاخم للمناطق السكنية، ويمتلأ بالحشائش الكثيفة التى تحتوى على عدد كبير من الحشرات والزواحف، التى تهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال بالقرية ، حيث تأوى إليه الثعالب والزواحف ، وتمثل خطرا شديدا على المواطنين من سكان القريةً
وناشد أهالى القرية المسئولين بمحافظة دمياط بضرورة التدخل لحل تلك المشكلة، بإيجاد وسيلة لتغطية المصرف أو تطهيره من تلك الحشائش والبؤر التى تعتبر مأوى للحشرات والزواحف وفي قرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور
رصدت عدسة بوابة الوفد إلقاء المخلفات والقمامة فى المصرف الزراعى الرئيسي بالقرية مما ادي الي تكون بؤرة غير صحية مليئة بالمياه الملوثة والقمامة والمخلفات والتى تسببت فى احتجاز مياه المصرف الملوثة وناشد أهالى القرية ، بتطهير المصرف، المملوء بالقمامة والمخلفات والحيوانات الميتة، مما يسبب انتشار الروائح الكريهة، مشيرين الاهالي إلى توجيه العديد من النداءات إلى المسئولين دون استجابة