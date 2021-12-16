محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا لمتابعه اعمال تطوير طريق ترعه الاسماعيليه بشبرا الخيمه وإنشاء كورنيش حضاري علي الجانبين

بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تطوير كورنيش ترعة الاسماعيلية ليكون متنفسا للمواطنين، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه اجتماعا بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشه اعمال تطوير طريق ترعه الاسماعيليه الجاري تطويره من قبل الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بطول 9.2 كيلو متر بدءا من كوبري المظلات حتي الطريق الدائري وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس/اسامة خليل وكيل وزاره الري والمهندس/سيد عبد ربه مستشار وزير الري والمهندس/ايمن شديد وكيل وزارة املاك الري ورئيس حي شرق شبرا الخيمه والاسكان والطرق ومركز معلومات الشبكات الارضية والاملاك.

وخلال الاجتماع تم مناقشة استحداث أعمال جديدة علي أعمال التطوير الجارية ليشمل انشاء كورنيش حضاري بطول الطريق علي الجانبين الايمن والأيسر واستغلال الفراغات المتاحة التي تصل الي 3 كيلو متر لانشاء أماكن للتنزه وأماكن لجلوس العائلات بالاضافة الي اقامة محلات وأكشاك حضارية تضفي مظهرا جمالى وحضاري بعد تطويره فضلا عن خلق فرص عمل للشباب ويأتي هذا المشروع علي غرار مشروع شارع مصر بالقاهرة والذي يعتمد علي استغلال نهر النيل وفروعه لاقامة متنزهات والاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع وخلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية بضرورة التنسيق التام بين جميع الاطراف المعنية بتنفيذ المشروع لانجازه في اقرب وقت ممكن مشيرا الي انه تم تنفيذ أعمال التطوير في الطريق بنسبة 70% وجاري أعمال الرسومات الهندسية بالتنسيق مع وزارة الري لعمل تصور للكورنيش للبدء في تنفيذه بالتوازي مع أعمال تطوير الطريق.

وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة تقوم الان بعمل حملة لرفع جميع تراكمات القمامة علي جانبي الطريق في الجانب الايمن والايسر لتسليم الموقع الي الشركة المنفذة .