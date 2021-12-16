عمر ربيع المعروف بعمر اوزو يشارك في فيلم اشباح أوروبا

يشارك الفنان عمر ربيع في “فيلم اشباح أوروبا” الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية في احدي الفيلات علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى،ويظهر عمر ربيع علي خلال أحداث العمل السينمائي “فيلم اشباح أوروبا” في دور منشئ محتوي ،وهو صديق الفنانه فرح يوسف التي تتجه للتمثيل.

“فيلم اشباح أوروبا” سيناريو وحوار زين العابدين خيري واخراج محمود كامل وشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين منهم (احمد عز ، فرح يوسف، ياسر الطوبجي، امير كراره، عمرو عبد العزيز)

‌تدور الاحداث حول عالم السينما و كواليس صناعه الافلام بشكل كوميدي فانتازي؛ اذ تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكه اثناء عمليه التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

عمر ربيع منشيء محتوي مصرى له العديد من الأعمال والفيديوهات والصور علي مواقع التواصل الاجتماعي فهو شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات والافلام العربيه منها فيلم اشباح أوروبا وفيلم شاومينج وهو الآن يجرى تصوير فيلم تجارى مع قامه من الممثلين المصريين.

وأشار إلى أن هذا الفيلم سيشارك فيه اكتر من نجم من نجوم السوشيال ميديا قد تم اختيارهم لهذا العمل، منوه إلى أنه واحد منهم ولذلك بدأ في التجهيز لورشة تمثيل سريعة كي يكون جاهز للعمل.

وأوضح اليوتيوبر عمر ربيع أنه سيتدرب أيضا على الاستعراض كون هذا العمل سيشهد أكثر من استعراض وسوف يشارك فيهم مع نخبة من الفنانين المتخصصين في الاستعراض.