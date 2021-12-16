شريهان تستغيث بوزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط
شريهان تستغيث بوزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط
مديره الاداره الهندسية السابقة اوقفت رخصتي مجامله لاحد اقاربها بعزبة البرج
كتب عبده خليل
تشكو وهي تبكي بدموع حارة وتدعي شريهان عبد المنعم عبد القادر من مدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط ، وتوجه رسالتها الي رئيس عبدالفتاح السيسي، ثم وزير التنمية المحلية ، ثم الدكتوره منال عوض محافظ دمياط
من ظلم المهندسة مني الكيكي مديره الاداره الهندسية بمدينة عزبة البرج سابقا حيث تم نقلها منذ يومين الي محلية راس البر بعد كشف تزويرها في رخصة المخبز الخاص بي ، وقيامها بطردي من محلية عزبة البرج وامتناعها عن تسليم رخصتي حيث توفي والدي وقام احد اقاربها باستأجر المخبز وعندما علمنا بسرقة الدقيق وخروجة من المخبز بطريقة غير مشروعة
قمت بطرده وتوجهت الي الصندوق الاجتماعي لنقل رخصة المخبز لي واثناء الذهاب اليها قامت بطردي مجاملة لقارئها المستاجر المخبز الخاص بي وقامت بتزوير بعض الخطابات لوقف الرخصة حيث ان الرخصة من عام ١٩٩٤ وكل ما في الامر نقل الرخصة باسمي فقط لا غير والضغط علي شخصي بعوده المستاجر آحد اقاربها وتم ارسال بعض النساء وتم الاعتداء علي شخصي وتاره اخري ترسل لي اداره التموين لعمل المحاضر الا انهم ساندوني عندما علموا بنزاهه المخبز وناشدت شريهان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير التنمية المحلية والدكتوره منال عوض ، محافظ دمياط بالنظر إليها بعين الرحمة والشفقة
والرأفة بكبر سنها بعد تعرضها كل يوم للإهانة من المهندسة والمستاجر ويقومون بسبي وشتمي بأفظع الألفاظ وأقبحها، ورفع الظلم عنها ورد حقها لها ولابنائها الثلاثة اكبرهم ١٠اعوام بانهاء اجراءات الرخصة حيث انها من عام ١٩٩٤ واردفت شريهان أعيش وسط حالة من الرعب والفزع بسبب مخاوف المستاجر لي وتهديدات المهندسة لي يوميا