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تحالف (كونتراك) و (CMD) يضع حجر الاساس لمشروع (YARU Compound) بإستثمارات مستهدفه تتجاوز ال 2 مليار جنيه.
تحالف (كونتراك) و (CMD) يضع حجر الاساس لمشروع (YARU Compound) بإستثمارات مستهدفه تتجاوز ال 2 مليار جنيه.
كتب : ماهر بدر
قامت شركتى (كونتراك) و (CMD) بوضع حجر الأساس لمشروعهما (YARU Compound) بالعاصمه الاداريه الجديده وذلك خلال احتفالية أقيمت بموقع المشروع بمنطقة ال (R8) حضرها كلا من اللواء اشرف صبحي (رئيس دريم لاسكان ظباط شرطه الكهرباء) واللواء خالد فتحي (نائب رئيس دريم)، والدكتور داكر عبداللاه (رئيس مجلس ادارة شركه كونتراك للتنميه العمرانية) والمهندس محمد مدكور (رئيس مجلس اداره شركه CMD للتطوير العقاري) والمهندس احمد الورداني (نائب رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركه CMD) والمهندس وائل زين (الرئيس التنفيذي لشركه CMD ) والمهندس هشام عزت (المدير التنفيذي لشركه CMD) والدكتور حاتم البحيرى، الاستشارى الانشائى للمشروع، والدكتور هشام علاء الاستشاري المعماري للمشروع
اوضح المهندس احمد الوردانى ان شركتى (كونتراك) للتنميه العمرانية و (CMD) للتطوير العقارى قد وقعت واحده من اكبر التحالفات الاستراتيجيه بالسوق العقارى وذلك بمستهدف استثماري يتخطى ال 4 مليار جنيه وذلك لتنفيذ مشروع (YARU Compound) بإستثمارات مستهدفه تتجاوز ال 2 مليار جنيه
اوضح الوردانى ان توقيع التعاقد مع شركة (كونتراك) يأتى فى إطار الخطه التوسعية للشركه بالسوق العقارى والدخول فى أنشطته المتنوعه سواء تطوير عقارى او مقاولات او بنيه تحتيه او تسويق عقارى وهذا ما اشتملته بنود التعاقد بين الشركتين.
وقال ان مشروع (YARU Compound) هو باكورة اعمال التحالف الجديد وهو مشروع سكنى تجارى ادارى فندقى تبلغ مساحته 37 فدان بواقع 1577 وحده منها 1464 وحده سكنيه منهم 48 غرفه فندقية و34 وحده تجاريه.