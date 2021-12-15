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تحالف (كونتراك) و (CMD) يضع حجر الاساس لمشروع (YARU Compound) بإستثمارات مستهدفه تتجاوز ال 2 مليار جنيه.

تحالف (كونتراك) و (CMD) يضع حجر الاساس لمشروع (YARU Compound) بإستثمارات مستهدفه تتجاوز ال 2 مليار جنيه.

كتب : ماهر بدر

قامت شركتى (كونتراك) و (CMD) بوضع حجر الأساس لمشروعهما (YARU Compound) بالعاصمه الاداريه الجديده وذلك خلال احتفالية أقيمت بموقع المشروع بمنطقة ال (R8) حضرها كلا من اللواء اشرف صبحي (رئيس دريم لاسكان ظباط شرطه الكهرباء) واللواء خالد فتحي (نائب رئيس دريم)، والدكتور داكر عبداللاه (رئيس مجلس ادارة شركه كونتراك للتنميه العمرانية) والمهندس محمد مدكور (رئيس مجلس اداره شركه CMD للتطوير العقاري) والمهندس احمد الورداني (نائب رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركه CMD) والمهندس وائل زين (الرئيس التنفيذي لشركه CMD ) والمهندس هشام عزت (المدير التنفيذي لشركه CMD) والدكتور حاتم البحيرى، الاستشارى الانشائى للمشروع، والدكتور هشام علاء الاستشاري المعماري للمشروع

اوضح المهندس احمد الوردانى ان شركتى (كونتراك) للتنميه العمرانية و (CMD) للتطوير العقارى قد وقعت واحده من اكبر التحالفات الاستراتيجيه بالسوق العقارى وذلك بمستهدف استثماري يتخطى ال 4 مليار جنيه وذلك لتنفيذ مشروع (YARU Compound) بإستثمارات مستهدفه تتجاوز ال 2 مليار جنيه

اوضح الوردانى ان توقيع التعاقد مع شركة (كونتراك) يأتى فى إطار الخطه التوسعية للشركه بالسوق العقارى والدخول فى أنشطته المتنوعه سواء تطوير عقارى او مقاولات او بنيه تحتيه او تسويق عقارى وهذا ما اشتملته بنود التعاقد بين الشركتين.
وقال ان مشروع (YARU Compound) هو باكورة اعمال التحالف الجديد وهو مشروع سكنى تجارى ادارى فندقى تبلغ مساحته 37 فدان بواقع 1577 وحده منها 1464 وحده سكنيه منهم 48 غرفه فندقية و34 وحده تجاريه.

وأضاف نائب رئيس مجلس الاداره ان شركتى (كونتراك) و(CMD) من اكبر الشركات العاملة بالسوق العقارى المصرى ولهما خبره طويله فى مختلف مجالاته حيث تمتلك شركة (كونتراك) 10 شركات تابعه فى مجالات التطوير العقارى والمقاولات والبنية التحتية والتسويق العقارى كما يتبع شركة (CMD) 6 شركات فى مجالات مختلفه وتوقيع تحالف بين الكيانين حدث كبير سيتولد عنه كيان قادر على تغيير خارطة السوق العقارى ككل واحتلال المركز الأول وتقديم منتج عقارى فريد ومبتكر وغير تقليدى يضاف للسوق العقارى.

وقال الوردانى نستهدف تنفيذ صفقات دمج وإستحواذ ضخمة بالسوق العقاري، وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة مضيفا أن التكلفة الاستثماريه المتوقعه للمشروع تقدر ب2 مليار جنيه وتتجاوز القيمه البيعيه المستهدفه 3مليار جنيه لافتا ان (YARU Compound) أولى خطوات التحالف بالسوق العقارى ومخطط تنفيذ حزمه كبيره من المشروعات المتنوعه بالعاصمه الاداريه للجديده تماشيا مع خطط الدوله التنمويه واستنادا الى مستقبل العاصمه التى ستكون قبلة الاستثمار للعالم وما تحظى به من دعم ومسانده من قبل الدوله وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأضاف الوردانى ان المشروع يعتبر باكورة أعمالها بالعاصمه الاداريه الجديده ولفت الى امتلاك الشركه لمحفظه اراضى كبيره بالعاصمه الاداريه الجديده بمواقع متميزه تستهدف الشركه من خلالها تنفيذ سلسله من المشروعات المتنوعه
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وحرصا من الشركه على المشاركة فى مسيرة التنمية والنهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطته الاستراتيجية التى تهدف الى التوسع الجغرافى من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع ومن هذا المنطلق فأن الشركة تخطط لتنوع محفظة مشروعاتها؛ لتتناسب مع متغيرات السوق العقارية خلال الفترة القادمة مع تنوع المنتج العقارى (السكنى والادارى والتعليمي والتجارى والطبى والفندقى) بالعاصمة الادارية وكذلك المدن الساحليه.
كما تحرص الشركه دائمًا على استغلال الفرص الجيدة فى الأسواق الجديدة سعيًا لريادة السوق العقارى، سواء فى المجتمعات العمرانية الجديدة اومدن الجيل الرابع كما قررت التوسع فى العاصمة الادارية لاقتناعها أن سوق العاصمة «ناشئ وواعد» ويتضمن العديد من الفرص التى يمكن استغلالها وتعتمد خطة الشركه المستقبلية على دراسات أعدتها لتحقيق معدلات تنفيذ متقدمة فى مشروعاتها لتقدم منتج عقارى قوى يتوافق مع ما قدمته الشركة خلال خمسون عاما من الانجازات والتى اكتسبت من خلاله ثقة السوق وان الوقت الراهن يحتاج فيه السوق إلى «المطور القوى» الذى يمتلك القدرة الفنية والماليه الهائلة التى تساعده على إقامة مثل هذه المشروعات وهذا ما يتوافر فى .(CMD)

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