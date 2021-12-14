عبد الله الشريف ..خروف مش شريف

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

وجهت وزارة الداخلية صفعة قوية لكلاب الجماعة الارهابية الهاربين بالخارج والذين مازالوا يتسابقون في نشر الاكاذيب والخوزعبلات المريضة التي اصابت قلوبهم واصبحت نقطة سوداء في تاريخهم المظلم الملئ بالحقد الدافين تجاه الوطن الغالي مصر .

القت اجهزة الامن المصرية القوية القبض علي نصاب و اخري دجالة ايضا في مجال الاحتيال والبراعة في النصب وثالث احمق راح يبيع وطنه بحفنة جنيهات اتفق عليها مع نصاب الاخوان عبد الله الشريف المعتوه غير الشريف والذي اذاع تسريبات مفبركة و معدة اعدادا شيطانيا من جانب مسموم الفكر والعقيدة الغبي هذا الاحمق الذي فقد كل معاني النخوة والرجولة وشرفه الملوث بعار نشر الشائعات و الافكار المتطرفة التي تستهدف إثارة الشك والريبة في مؤسسات الدولة المصرية ومحاولة الاساءة الي شخص الرئيس السيسي .

حقيقة ان هذة الضربة القاسمة التي وجهتها وزارة الداخلية عن طريق جهاز امن الدولة العريق والذي يعمل ليلا ونهارا للقضاء علي كل براثن الارهاب الاسود في كل مكان علي ارض مصر قد كشفت الستار ان جماعة الاخوان الارهابية ما زالت تحاول تهديد امن مصر وانها لم تنته بعد وان

تلك الجماعة ما زالت تبذل الجهد من اجل زعزعة الاستقرار والامن الداخلي باستخدام الشائعات المغرضة واللعب علي اوتار مرضي النفوس من اعوان الجماعة الذين يعملون في صمت وينتظرون فرصة العودة علي انقاض الوطن بين الحين والاخر ..لكن يقظة اجهزة الامن و تضافر الجهود بين كافة الاجهزة حالت دون ذلك ببراعة وإقتدار .

امثال عبد الله الشريف متواجدون وينتظرون الفرصة للعبث بمقدرات الوطن وتهديد امنه وهولاء الاقزام يختبئون خلف ستار الخوف الذي يسيطر عليهم خشية إفتضاح امرهم حال ظهورهم مرة اخري.

لقد اذاع عبد الله الشريف المجرم الهارب الجبان تسريبات مزورة وتمثلية هزيلة من تأليف احمق وثلاثي باع نفسه للهوي وسلم نفسه للشيطان و بريق المال الحرام .الاول زعم انه لواء تابع لرئاسة الجمهورية والثانية نصابة فاشلة ادعت نفس ادعاء اللواء المزيف اما الثالث فهو وعلي ما يبدو اخواني سيلط سغي الي كسب المال عن طريق خيانة وطنه والاساءة اليه عن طريق ارسال التسريب المفبرك الي عبدالله الشريف غير الشريف في اخلاقة ولا تربيته .

واذ انتهز تلك السطور القليلة لكي اوجة التحية والتقدير الي وزير الداخلية محمود توفيق ورجالة الاشاوس من ابطال الامن الوطن الساهر علي حماية الوطن وسلامة اراضيه بكل شجاعة و بسالة . واقول للرئيس السيسي اننا خلفك ونبايع كل خطواتك لتحقيق امن ورخاء وطنا الغالي مصر و باسمي واسم جميع اعضاء حزب الاحرار واماناته وقياداته في كل ربوع مصر نثمن جهودكم الكبيرة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بكل نجاح وإقتدار بمعدلات غير مسبوقة لا ينكرها الا جاحدا او ناكرا او حاسدا يغلب عليه امراض نفسية تمنعه من رؤية إنجازات عظيمة تصل الي حد الاعجاز .

حفظ الله مضر وشعبها و رئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها من كل سوء وشر .