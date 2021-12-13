كشف ملابسات تداول صور ومقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى متضمنة قيام أحد الأشخاص بتصوير السائحين دون رغبتهم بالجيزة

كشف ملابسات تداول صور ومقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى متضمنة قيام أحد الأشخاص بتصوير السائحين دون رغبتهم بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “تيك توك “.. متضمناً قيام أحد الأشخاص بتصوير السائحين بواسطة هاتفه المحمول “دون رغبتهم” حال تواجدهم بالمناطق السياحية والآثرية ونشر تلك المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديده وضبطه ، وتبين أنه (عامل – بأحد المحلات التجارية مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .. لتحقيق نسب مشاهدة لتلك الفيديوهات والصور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية