محليات

سكان عمارة القلعة بالعجمي يستغيثون بوزير الكهرباء من مغالاة شركة كهرباء الاسكندرية

 كتبت بسنت طارق

يستغيث عدد من سكان عمارة القلعة بشارع فيلات المعمورة بالعجمي الهانوفيل  بالاسكندرية من الرسوم الزائدة عن الحد نظير  غرفة محولات لادخالهم وصلات التيار الكهربائي للشقق. حيث فؤجي سكان العمارة وعددهم 70 شخص بمطلباتهم بمبلغ 8 الاف وومائة وخمس وعشرون جنيه بدل غرفة محولات مما اصابهم ذلك باضرار بالغة وتعطيل ادخال العدادات الي الشقق .

يستغيث لسكان بوزير الكهرباء لانقاذهم من براثن شركة كهرباء الاسكندرية للمغالاة غير الطبيعية في تحميلهم اعباء فوق طاقتهم المالية .

Post Views: 42

مقالات ذات صلة

Photo of شاهد بالصور رئيس حى المناخ يتابع إستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بالمنطقة السابعة بنطاق حى المناخ

شاهد بالصور رئيس حى المناخ يتابع إستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بالمنطقة السابعة بنطاق حى المناخ

منذ أسبوعين
Photo of فوز قليوب والمؤسسة وهزيمة الحريه فى القسم الرابع

فوز قليوب والمؤسسة وهزيمة الحريه فى القسم الرابع

منذ أسبوعين
Photo of الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تواصل حملاتها المكبرة بالشاطئ بنطاق الحى وتنفذ ٨ قرارات غلق وتشميع للكافتريات بالشاطئ لعدم سداد المتأخرات المستحقة عليهم

الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تواصل حملاتها المكبرة بالشاطئ بنطاق الحى وتنفذ ٨ قرارات غلق وتشميع للكافتريات بالشاطئ لعدم سداد المتأخرات المستحقة عليهم

منذ أسبوعين
Photo of المنوفية : إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة

المنوفية : إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة

منذ أسبوعين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!