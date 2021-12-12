سكان عمارة القلعة بالعجمي يستغيثون بوزير الكهرباء من مغالاة شركة كهرباء الاسكندرية

كتبت بسنت طارق

يستغيث عدد من سكان عمارة القلعة بشارع فيلات المعمورة بالعجمي الهانوفيل بالاسكندرية من الرسوم الزائدة عن الحد نظير غرفة محولات لادخالهم وصلات التيار الكهربائي للشقق. حيث فؤجي سكان العمارة وعددهم 70 شخص بمطلباتهم بمبلغ 8 الاف وومائة وخمس وعشرون جنيه بدل غرفة محولات مما اصابهم ذلك باضرار بالغة وتعطيل ادخال العدادات الي الشقق .

يستغيث لسكان بوزير الكهرباء لانقاذهم من براثن شركة كهرباء الاسكندرية للمغالاة غير الطبيعية في تحميلهم اعباء فوق طاقتهم المالية .