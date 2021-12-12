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المرور ومجلس مدينة القناطر ومستقبل وطن يحسمون ملف التوك توك

كتب يسري هاشم 

وأخيرا تقنين أوضاع التوكتوك بالقليوبية – ضمن فعاليات مبادرة التوكتوك بالقناطر الخيرية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومركز الشرطة ومجلس مدينة القناطر الخيرية 0 بناءا علي علي توجيهات السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قامت الوحدة المحلية بباسوس بالتنسيق مع الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بالحصر لجميع التاكاتك بنطاق باسوس وضواحيها تم تقديم جميع المستندات الدالة علي ملكية أصحابها وتدوينها بالسجلات المعدة لذلك ووضح لوحات معدنية بأرقام مسلسله لكل توكتوك وذلك لتقنين أوضاعهم تحت إشراف السيد اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية والسيد الاستاذ حسام مصطفي رئيس الوحدة المحلية بباسوس وذلك للحد من انتشار الجرائم والحوادث الناتجة عن التوكتوك بالمحافظه .

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