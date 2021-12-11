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رنا الخولي تنتهي من التحضيرات النهائية لتصوير فيلم “تسعة تسعة”

رنا الخولي تنتهي من التحضيرات النهائية لتصوير فيلم “تسعة تسعة”

كتب: أحمد زينهم

انتهت الفنانة رنا الخولي من التحضيرات النهائية للمشاركه في الفيلم السينمائي الجديد “تسعة تسعة”، للمخرج سعيد حامد، ومن تأليف أمين جمال، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة القادمة.

حيث بدأت رنا الخولي التحضيرات لفيلم “تسعة تسعة ” والوقوف على الخطوط العريضة لشخصيتها في العمل.

وجدير بالذكر أن يكون الفيلم مصري سعودي، ويضم عدد كبير من النجوم، وستبدأ مرحلة التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التعاقد رسميًا مع الفنانة رنا الخولي.

يشار إلى أن الفنانة رنا الخولي ، كانت قد أعلنت عن مفاجأة جديدة بعد التعاقد رسميًا علي فيلم “تسعة تسعة” وهي خوضها لعالم التمثيل كممثلة في الدراما المصرية، لكثرة العروض الدرامية التي تراها الفنانة أنها محتوي درامي جديد.

حيث علقت “رنا الخولي ” قائلة: “المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها، والتحدى تنوع الأعمال بين السينما والدراما”.

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