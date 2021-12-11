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امسك حرامي
امسك حرامي
رؤيه بقلم .. مصطفي العموري
سؤال .. هل لو حد قالك انه لص او حرامي هتفتحله الباب و هترحب به في بيتك ؟
من غير تفكير الاجابه هتكون طبعا أكيد لا .
طب خلي بالك فيه لصوص انت بتفتحلهم الباب بنفسك وبتدخلهم حياتك وبيتك كمان عارف هم أيه او هم مين ؟ فيه منهم من الناس او الاشخاص اللي دخلو لحياتك وتلاقيهم بيسرقوا من وقتك وأيامك .. بيسرقوا أجمل سنين العُمر. . تلاقيهم كمان بيسرقوا من أحلامك .. من طاقتك. . من مشاعرك .. بيسرقوا حُبك للحياة واستمتاعك بيها ..
بيسرقوا ضحكتك. . بيسرقوا فرحتك .. بيسرقوا نورك ويسيبوك مطفي .. بيسرقوا راحتك وكمان بيسرقوا حريتك .. الناس دولا منهم القريب والغريب ومنهم العدو والحبيب … هم اشخاص ابتلاك الله بهم .. ترفع عنهم وحاول التخلص منهم او الابتعاد عنهم ..
الحرامي ممكن يكون شغل او وظيفه ….