امسك حرامي

رؤيه بقلم .. مصطفي العموري

سؤال .. هل لو حد قالك انه لص او حرامي هتفتحله الباب و هترحب به في بيتك ؟

من غير تفكير الاجابه هتكون طبعا أكيد لا .

طب خلي بالك فيه لصوص انت بتفتحلهم الباب بنفسك وبتدخلهم حياتك وبيتك كمان عارف هم أيه او هم مين ؟ فيه منهم من الناس او الاشخاص اللي دخلو لحياتك وتلاقيهم بيسرقوا من وقتك وأيامك .. بيسرقوا أجمل سنين العُمر. . تلاقيهم كمان بيسرقوا من أحلامك .. من طاقتك. . من مشاعرك .. بيسرقوا حُبك للحياة واستمتاعك بيها ..

بيسرقوا ضحكتك. . بيسرقوا فرحتك .. بيسرقوا نورك ويسيبوك مطفي .. بيسرقوا راحتك وكمان بيسرقوا حريتك .. الناس دولا منهم القريب والغريب ومنهم العدو والحبيب … هم اشخاص ابتلاك الله بهم .. ترفع عنهم وحاول التخلص منهم او الابتعاد عنهم ..

الحرامي ممكن يكون شغل او وظيفه ….

ايوه شغل عُمرنا بيضيع فيه واحنا مش بنحبه… طاقتنا ووقتنا بيضيع لاننا بنعمل حاجة احنا مش شغوفين بيها ولا ميالين ليها … يعني مش لاقي نفسك .

ولما بنفقد الشغف، مش بنعرف نبقي مثمرين ولا بنعرف نستمتع بالحاجة اللي بنعملها وبدل م تفرحنا بتبقي هَمّ تقيل علي قلبنا…

الحرامي ممكن يكون اهتماماتك وميولك الغلط …

االي انت مكرس ليها حياتك وهي بتضيع قدامك وانت مش حاسس … يعني تلاقي ناس حافظه المباريات وجداول الدوري وناس حافظه الافلام والمسلسلات … مش والنبي ده عبط وحرام

وممكن ميكنش حافظ ولا ايه من كتاب الله او يعرف اي شى عن دينه او سنه نبيه …. اهتمامات وميول بتضيع العقول وتضيع الوقت منك وانت مش حاسس …

الحرامي ممكن يكون انت …

أه …. ممكن يكون نفسك لأنك مش قادر تواجه نفسك ولا تعدل منها ولا تحدد اهدافك ولا عارف تعمل اللي عليك ولا مؤدي مسؤلياتك . عارف نقاط ضعفك وساكت بتسرق عمرك وفرحتك من نفسك وراضي .

وممكن والعياذ بالله تكون نفسك اماره بالسوء … حفظنا وحفظكم الله … ف انت مش ساكت علي عيوبك ونفسك ومش مواجه ولا مقاوم … لا دي بتخليك تتسبب بالأذي لنفسك ولغيرك …

الحرامي ممكن يكون مكان …

عايش انت فيه بدون راحه او بدون انتماء . شعورك بعدم الارتياح للمكان اللي انت مقيم فيه مش ممكن ينغص عليك عيشتك وحياتك وسنين عمرك بضيع … وانت كان ممكن تحس انك ع الاقل هتاخد راحتك ف مكان تاني او تشعر بانتماءك وحبك لأي مكان تاني … وتحس فيه بالأمن والامان فتعيش حياتك ف رضا وسعاده …

الحرامي ممكن يكون ذنب ارتكبته ..

أه .. ممكن شعورك بالذنب اللي مخليك دايما بتلوم نفسك وتقف مكانك عاجز مكانك بتبص وراك وبس وحياتك بتضيع منك . يعني ممكن تكون نفسك ال لوامه يا اخي . ف بدل م تقرب من ربنا لتصل ل النفس المطمئنه ف تبعد والذنب ده يسرقك ويسرق حياتك بل ممكن يدمرك ويدمر حياتك …

عارف الحل ايه انك تحصن نفسك ضد اي حرامي ويكون عندك جهاز انذار قوي .. جهاز حساس جدا … يخليك دايما يقظ … وقبل م الحرامي يقرب منك تلاقيه بينبهك … القرب من الله وتقوي الله .

أيوه ربنا لو قربت منه هيديك البصيره … روحك وقلبك هيبقو أقوي تحصين ليك واقوي جهاز انذار واقوي جهاز حمايه … بيستشعر دوما أي خطر ..

يالا بينا نميز ونمسك الحرامية اللي في حياتنا ..