نقابة المهندسين تطلق اليوم الصحى المجانى بالقليوبية
انطلقت بعد ظهر اليوم فعاليات
اليوم الصحى المجانى بنقابة المهندسين بالقليوبية بالتعاون بين النقابة العامة للمهندسين والنقابة الفرعية بالقليوبية وتحت إشراف المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية وبحضور المهندس احمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين وعضو مجلس النواب والمهندس فاروق الحكيم مقرر لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين والدكتور مهندس محسن شاهين وكيل لجنة الرعاية الصحية والمهندس محمد ماهر مقرر مساعد اللجنة والمهندس اسلام احمد عضو اللجنة والتى يشارك فيها 11طبيبا بتخصصات الباطنة والجراحة والعلاج الطبيعي والعظام وجراحة العظام والعيون والأنف والأذن وكذلك إجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية بنسبة خصم 15 في المائة بالتعاون مع عدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظة.
وقال المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية أن اليوم الصحى يأتى ضمن خطة النقابة الهادفة لخدمة قطاع المهندسين وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم إلى جانب مشروع القرض الحسن المستهدف تنفيذه خلال الشهر الجارى والأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية .
ومن المستهدف الكشف الطبي على 1000مهندس وأسرهم والأقارب من الدرجة الأولى.
اشرف على تنظيم اليوم الصحى فريق عمل مكون من المهندس تامر رمضان امين صندوق النقابة والمهندس مينا نظمى امين عام النقابة بالقليوبية والمهندس صلاح شكرى عضو مجلس إدارة النقابة والمهندس شهاب العسال عضو مجلس إدارة النقابة .