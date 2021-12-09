فى الإعادة افاده….عن مياه الامطار اتحدث

بقلم الدكتور سعيد عبدالغني

تحدثنا وقلنا ان هناك ضرورة ملحه لعمل خط صرف لمياه الأمطار ، خاصة فى المدن الجديدة والمحافظات الساحلية، قالوا مكلفه! بالرغم من صرف مليارات فى تبطين الترع من اجل الحفاظ على بعض المياه وكذلك ان مصر تعانى من شح المياه بشكل كبير. لذلك وجب ان نضع بعض الحقائق والارقام امام متخذي القرار في وزارة التنمية المحلية وغيرها لعل وعسى.

من اثار المياه الغزيرة للأمطار

1- تلف الكثير من المحلات والمساكن

2- انهيار بعض الطرق

3- شراء عشرات السيارات للشفط بملايين الجنيهات

4- تعطيل العمل بالمدارس والجامعات

5-توقف العمل فى الكثير من المشروعات

6- بعض الوفيات والاصابات.

7- تعطل وتلف الكثير من محطات رفع الصرف الصحي بسبب عدم وجود شبكه خاصه بمياه الأمطار.

8- اعادة تنقية المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي.

9-اضف إلى ذلك الشلل التام فى كل المصالح والاشغال.

10- مزيد من البطالة فى صفوف الشباب

١١- تعطل الاف السيارات.

وحتى جثث الموتى لم تسلم من الاذى كما حدث فى اسوان.

فهل تكلفة تكرار ذلك على مدار سنوات لا يغطى عمل شبكه خاصه بمياه الأمطار؟

والغريب والعجيب ان معظم المسؤولين يقولون اننا مستعدون ،،،،كلام غير موجود على ارض الواقع،،،،

فهل نعيد النظر؟ وهل هناك افكار خارج الصندوق؟ وهل سنكتفى بأخذ صور وتصريحات جوفاء؟ لابد من ان نلتفت لحلول حقيقية. تنقذ البلاد والعباد من كوارث لا يعلم مداها الا الله،،، اللهم بلغت اللهم فاشهد. مرفق صور من إسكندرية وبنها ومناطق أخرى وهى تغرق تغرق.