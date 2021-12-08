مدير إدارة بنها التعليمية الجديد : تفعيل دور الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية ودعم المبدعين
تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح ابراهيم وكيل المديرية بضرورة العمل على تفعيل دور الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية ودعم الطلاب المبدعين والفائقين والنهوض بهم بما ينعكس على الوطن ويعلو بشأنه .
تابع حسين مصطفى مدير إدارة بنها التعليمية خلال أول جولة عمل له عقب توليه منصبه أمس ترافقه هناء جودة وكيل الأدارة أعمال تقييم الفرق الإرشادية على مستوى محافظة القليوبية ولجنة المرور المشكلة من المديرية بمدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات ببنها والمكونة من حنان محمد الشحات موجه عام بالمديرية و حنان صابر مسئول مرشدات وناديه لطفي موجه
وهويدا عبد الفتاح موجه اول التربية الرياضية بإدارة بنها بنها وذلك لمتابعة اختيار الفرق المصعدة على مستوى الجمهورية
واكد حسين مصطفى مدير إدارة بنها التعليمية على أهمية دعم الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية لما لها من دور فاعل في بناء الشخصية المصرية السوية وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات
مؤكدا خلال حضور أعمال تقييم الفرق الكشفية بحضور ناهد بدوى عضو مكتب المدارس الرسمية بالمديرية و محمد الفرماوى مدير إدارة التجريبيات بإدارة بنها وأحمد ذكى مدير الشئون التنفيذية وعبد الوهاب طه مدير التوجيه الفنى ومحمد عفت مدير العلاقات العامة لإدارة بنها واحمد زهران عضو الشئون التنفيذية بالإدارة وأشرف عبد الكريم مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات على اهمية رفع الوعى لدى الطلاب وتوعيتهم بمتطلبات المرحلة الحالية ونشر الأفكار البناءة التي تساعد على النهوض بالوطن والارتقاء به وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة المعبرة .
وأشاد مدير إدارة بنها بدور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم وسماح ابراهيم وكيل المديرية ودعمهم المتواصل للعملية التعليمية وللطلاب الموهوبين والمتميزين وأفكارهما الهادفة دوما للنهوض بمصر .
كما وجه الشكر لفريق العمل المشرف على الفريق الكشفي بالمدرسة .
في ذات السياق تابع حسين مصطفى مدير إدارة بنها
مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتصفيات قبل النهائية لتلك المسابقات
كما تفقد الإدارة التعليمية وأكد على سرعة إنجاز المهام والتيسير على المواطنين والمعلمين والطلاب .