حملات متواصلة لمتابعة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة بكافة المناطق بنطاق حى المناخ
تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
إستمرار الحملات اليومية لمتابعة ورفع الاشغالات واللافتات والإعلانات المخالفة مرورا بمنطقة بكافة المناطق بنطاق حى المناخ
حيث تم ازالة عدد كبير من اللافتات والإعلانات المخالفة كما تم رفع المخالفات مرورا بمنطقة مجمع المطاعم
وجارى إستكمال الحملات بالمرور تباعا بكافة الشوارع بنطاق حى المناخ
تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بالشوارع بنطاق حى المناخ بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات بالحى