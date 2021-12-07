بدر محرم يشارك في مسلسل”مشوار لحد هناك” بطولة محمد رمضان
كتب: أحمد زينهم
يخوض الفنان الشاب بدر محرم، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “مشوار لحد هناك”- اسم مؤقت – الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.
مسلسل “مشوار لحد هناك”، من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، يقوم ببطولته بجانب محمد رمضان كوكبة كبيرة من النجوم منهم دينا الشربينى، بيومى فؤاد، وجارى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.
ويعد مسلسل”مشوار لحد هناك”، بمثابة التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربينى للمرة الثانية بعد فيلم “جواب اعتقال”.
يذكر أن بيومى فؤاد عاد من السعودية مؤخراً بعد عرض مسرحية “عائلة تس” في موسم الرياض، كما يحضر لمسرحية أخرى “جوازة معفرتة” مع احمد فهمى وهنا الزاهد للعرض في موسم الرياض أيضاً، وكذلك ينتظر عرض مسلسل “المماليك” مع رانيا يوسف مطلع شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى تعاقده على المشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان “ويك اند” مع مصطفى خاطر وصابرين وهنادى مهنى.