فى حمله أمنيه مكبره بأسيوط إبادة 5 أفدانة بانجو
.. مصطفي العموري
تم اليوم إبادة 5 افدنه مزروعه بنبات البانجو في حمله امنيه مكبره بالعتامنه بمحافظه أسيوط
حيث قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهداف الظهير الصحراوى الغربى لقرية (العتامنة بدائرة مركز شرطة منفلوط ) بنطاق مديرية أمن أسيوط .. أسفرت جهودها عن
ضبط ( 5 أفدنة منزرعة بنبات القنب الهندى “البانجو” – 3 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع – رشاش جرينوف – عدد من الطلقات من ذات العيار).. بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط)..وبمواجهتهما إعترفا بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى ..