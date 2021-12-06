تعرف على اهم فوائدالختمية
إعداد د محمد سمير برادعي سوريا اللاذقية
الوصف النباتي:
نبات عشبي محول إلى معمر , سريع النمو يصل ارتفاعه حتى 3 م , ساقه قائمة متفرعة , مكسوة بشعيرات خشنة , أوراقه متناوبة مستديرة كفية حوافها مسننة , النورة عنقودية ثلاثية الأزهار تخرج من آباط الأوراق , يزهر بين شهري حزيران وأيلول أزهاراً بنفسجية أو وردية وغالباً ماتكون بيضاء في أصناف A.Officinalis
والثمار منشقة تحوي من 15-20 ثميرة , بنيدقة الشكل تحوي بداخلها بذوراً كلوية. ويستعمل منها للأغراض الطبية تويجات الأزهار المجففة.
التركيب الكيميائي:
تحتوي أزهار الختمية على مواد لعابية بنسبة عالية تصل إلى 35% ونشا وسكريات خماسية وسداسية ومواد بكتينية وتانينات وآثار من زيت عطري طيار بالإضافة لاحتوائها على مالفاسين Malvacine واسباراجين Asparagine وهيبيسين Hibisine ومالفادين Malvadine ومالفليدول Malvidol ومالفين Malvine .
الاستعمال الطبي:
أ- خارجياً:
يستعمل مغلي الختمية بشكل كمادات لعلاج الالتهابات الجلدية وفي حالة توزيم الأصابع وتثليج أصابع القدمين أو اليدين باللبخات الفاترة أو الساخنة . وتستعمل في حمامات الأطفال لعلاج الحروق ولتطرية الجلد نظراً لاحتوائها على المواد اللعابية كمواد عطرية وملطفة.
ب- داخلياً:
يستعمل مغلي الأزهار في المداواة المثلية والتهابات المثانة وفي حالات القرحة المعدية والاثني عشر كما يفيد المغلي أيضاً في حالات التهاب الكلى والجهاز الهضمي وذلك بغلي 2-3 ملاعق صغيرة من الأزهار الجافة في كأس من الماء ثم تصفى وتحلى بالسكر أو العسل وتشرب ساخنة على دفعتين في الصباح وفي المساء . وتستعمل مركبة مع باقي الأعشاب الصدرية تحت اسم الزهورات لعلاج أمراض السعال والسعال الديكي وفي حالة الإصابة بالنزلات الشعبية الرئوية والربو وتفيد أيضاً كملين خفيف ولتسكين آلام المغص وحرقة البول.