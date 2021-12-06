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تعرف على اهم فوائدالختمية

تعرف على اهم فوائدالختمية

 

إعداد د محمد سمير برادعي سوريا اللاذقية

الوصف النباتي:
نبات عشبي محول إلى معمر , سريع النمو يصل ارتفاعه حتى 3 م , ساقه قائمة متفرعة , مكسوة بشعيرات خشنة , أوراقه متناوبة مستديرة كفية حوافها مسننة , النورة عنقودية ثلاثية الأزهار تخرج من آباط الأوراق , يزهر بين شهري حزيران وأيلول أزهاراً بنفسجية أو وردية وغالباً ماتكون بيضاء في أصناف A.Officinalis
والثمار منشقة تحوي من 15-20 ثميرة , بنيدقة الشكل تحوي بداخلها بذوراً كلوية. ويستعمل منها للأغراض الطبية تويجات الأزهار المجففة.
التركيب الكيميائي:
تحتوي أزهار الختمية على مواد لعابية بنسبة عالية تصل إلى 35% ونشا وسكريات خماسية وسداسية ومواد بكتينية وتانينات وآثار من زيت عطري طيار بالإضافة لاحتوائها على مالفاسين Malvacine واسباراجين Asparagine وهيبيسين Hibisine ومالفادين Malvadine ومالفليدول Malvidol ومالفين Malvine .
الاستعمال الطبي:
أ- خارجياً:
يستعمل مغلي الختمية بشكل كمادات لعلاج الالتهابات الجلدية وفي حالة توزيم الأصابع وتثليج أصابع القدمين أو اليدين باللبخات الفاترة أو الساخنة . وتستعمل في حمامات الأطفال لعلاج الحروق ولتطرية الجلد نظراً لاحتوائها على المواد اللعابية كمواد عطرية وملطفة.
ب- داخلياً:
يستعمل مغلي الأزهار في المداواة المثلية والتهابات المثانة وفي حالات القرحة المعدية والاثني عشر كما يفيد المغلي أيضاً في حالات التهاب الكلى والجهاز الهضمي وذلك بغلي 2-3 ملاعق صغيرة من الأزهار الجافة في كأس من الماء ثم تصفى وتحلى بالسكر أو العسل وتشرب ساخنة على دفعتين في الصباح وفي المساء . وتستعمل مركبة مع باقي الأعشاب الصدرية تحت اسم الزهورات لعلاج أمراض السعال والسعال الديكي وفي حالة الإصابة بالنزلات الشعبية الرئوية والربو وتفيد أيضاً كملين خفيف ولتسكين آلام المغص وحرقة البول.

إعداد د محمد سمير برادعي سفير ممثل جمعية حقوق الإنسان والسلام موده لسوريا وعضو رابطة الصحافة القوميه سوريا اللاذقية

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