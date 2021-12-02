محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدن قليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ وتذليل المشكلات
اجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن قليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ وتذليل المشكلات للانتهاء طبقا للمخطط الزمنى وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
بدأت الجولة بتفقد محافظ القليوبية لميدان العاشر من رمضان بقليوب لمتابعة أعمال تطويره حيث تم الانتهاء من تعديل البلدورات وإعادة إنشائها بشكل متوازي مشددا على تيسير الحركه المرورية بالميدان وسرعه دفع الأعمال للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن،يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع