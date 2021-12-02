محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدن قليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ وتذليل المشكلات

اجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن قليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ وتذليل المشكلات للانتهاء طبقا للمخطط الزمنى وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

بدأت الجولة بتفقد محافظ القليوبية لميدان العاشر من رمضان بقليوب لمتابعة أعمال تطويره حيث تم الانتهاء من تعديل البلدورات وإعادة إنشائها بشكل متوازي مشددا على تيسير الحركه المرورية بالميدان وسرعه دفع الأعمال للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن،يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع

والقضاء على المظاهر العشوائية

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي ، بتكلفة 283 مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة، إضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرّة 205 سرير .

وأكد المحافظ أن العمل جاري على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات المستشفى للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث بلغت نسبه التنفيذ 92%، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها، وذلك بداية العام القادم وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة. وتأكد المحافظ من تركيب المصاعد ، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي

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كما تفقد الهجان خلال الجولة مستشفى الحروق وهو أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق، على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 98 % مشيرًا أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية نهاية الشهر الجاري والبدء في توريد وتركيب الأجهزة الشهر القادم.

حيث شدد المحافظ على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

كما تابع المحافظ أعمال مد خط شبكات الكهرباء بطول 3 كيلو من منطقة مجمع المحولات بباسوس لتغذية المحولات الخاصة بمستشفى القناطر المركزي ومستشفى الحروق، حيث تم الانتهاء من توصيل خطوط الكهرباء بنسبة 90 % وسيتم توصيل الخطوط بالمحولات الخاصة بالمستشفى تمهيدا لإطلاق الكهرباء بالمستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتفقد محافظ القليوبية أيضا خلال الجولة اليوم أعمال مشروع إنشاء كوبرى القناطر الخيرية المعدنى الجديد على النيل بخط سكة حديد ( قليوب – منوف – طنطا ) بتكلفة اجمالية تصل الي 1.5 مليار جنيه لنقل حركة البضائع والركاب وذلك في اطار ما تشهده المحافظة حاليا من تطوير في قطاع النقل بشكل عام والسكة الحديد بشكل خاص

كما تابع المحافظ بمدينة القناطر الخيرية أعمال المرحله الثانية من أعمال تغطية ترعة الباسوسية ، التي يبلغ طول الطريق 5.2 كم حيث تم الانتهاء من تغطيه 1200متر طولي بتكلفة 40 مليون جنيه وحاليا جاري اعمال تغطية 1600 متر بالاضافة الى رصف 3000 متر بتكلفة ٣٠ مليون جنيه يقوم بتنفيذها الهيئه العربيه للتصنيع وتقوم مديريه الطرق والنقل بالاشراف على التنفيذ من ضمن الخطه الاستثماريه لمحافظة القليوبية ومن جانبه أعطي المحافظ تعليماته للقائمين علي التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق

وأكد المحافظ بأن تغطية ترعة الباسوسية سيساهم في أن يكون طريق بديل لقرية باسوس-القناطر لتيسيير حركة المرور على المواطنين.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق المؤسسة والذي يتم رفع كفائته من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومنع تسريب المياه حيث تفقد المحافظ أعمال العزل للنفق موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التي تنقل المشاه من والي محطه مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تغيير خط مياه 600 م بجانب محطه مترو أنفاق شبرا الخيمة حتى لا يحدث تسريب بالنفق مرة أخرى.

ولليوم الثاني علي التوالي تابع المحافظ أيضا أعمال إصلاح كسر في خط مازوت تابع لشركة أنابيب البترول، وذلك بحي غرب شبرا الخيمة بحوض العمدة أمام مسجد الشعراوي بميت نما ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من عمليه الإصلاح ومراعاة عوامل الأمان أثناء العمل، مؤكدا أنه تم تأمين المنطقة من قبل الحماية المدنية وليس هناك أي مشكلة في الحركة المرورية بالمنطقة

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واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة.

واختتم المحافظ الجولة بالمرور على شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة رفع القمامة ونظافته حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.