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محامي مصري يطالب بشطب اسمه من الكشوف الإنتخابية ويرسل انذار رسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات

كتبت بسنت طارق

سلم محضري محكمة عابدين رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات  بصفته انذارا قانونيا يتضمن طلب محامي شطب اسمه من سجلات كشوف الناخبين حتي لا يتعرض للغرامة المقررة حال عدم  تصويته في كافة الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت محليات او برلمان او رئاسية.

اكد محمد علي دياب المحامي بالاستئناف العالي في الانذار المقدم منه في مواجهة رئيس الهيئة الوطنية بصفته انه تقدم لخوض الانتخابات البرلمانية في سوهاج عام 2020 وحصل علي رمز السد العالي الا انه فؤجي باستبعاده من الكشوف الانتخابية بزعم انه تخلف عن ميعاد التقدم للخدمة العسكرية ..

وان إستبعاده يخالف النص الدستوري للمادة 87 والتي تنص ان

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية..

مشيرا ان حق الترشيح والإنتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفضل بينهما وان الدستور المصري المعدل عام 2019 منع المشرع من وضع اية عراقيل او شروط  مجحغة تخالف نص المادة 92 من الدستور والتي تنص صراحة علي ان

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها..

وبتطبيق النصوص الدستورية علي استبعاده وجد ان الاستبعاد غير دستوري وغير قانوني حيث انه حصل علي شهادة من القوات المسلحة انه غير مطلوب للتجنيد نهائيا وان ما تم من اجراءات في شأن إصدارها يخضع لقانون القوات المسلحة وليس لاي شئ اخر يمكن وصفه انه غير قانوني .

وان هذا يؤكد صحة موقفه القانوني اذ ان الشهادة التي تحصل عليها خضعت للقانون العسكري وان التخلف عن ميعاد الخدمة العسكرية غير مخل بالشرف والامانة ومن غير القانون ان يتم اقصاء مواطن من حقه الدستوري علي مخالفة غير جنائية غير مخلة بالشرف او الامانة .

واضاف انه ارسل الانذار مؤسسا علي ان حقي الترسيح والانتخاب حقين متلازمين طبقا للدستور واحكام المحكمة الدستورية ولذا فان استبعاده من الترشيح يتطلب استبعاده ايضا من كشوف الناخبين بعد ان شعر انه يعيش اجنبي بين اهل وطنه بسبب التعدي علي حقه الدستوري وهو حق الترشيح للإنتخابات .

 

 

 

 

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