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الأردني يحيي الزعبي ينضم لمسلسل مصري بطولة مي كساب

الأردني يحيي الزعبي ينضم لمسلسل مصري بطولة مي كساب

كتب : أحمد زينهم

انضم الطفل الأردني يحيى الزعبي الشهير بـ “ملك الكوميديا”، إلى فريق عمل مسلسل الفنانة “مي كساب” الذي تخوض به السباق الرمضاني المُقبل 2022، ويصنف العمل ضمن نوعية المسلسلات الكوميدية.

ونشر الكوميديان ” يحيى الزعبي” على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك “، أنه تم ترشيحه ضمن فريق عمل المسلسل الكوميدي للفنانة “مي” الذي لم يتم الأتفاق علي اسمه حتي الآن.

العمل من فكرة وتأليف نصر الدين ناجي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، علاء حسن، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج مها سليم، وتم طرح إسمه للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الخليجية المسرحية التي يتم دراستها من قبل إدراة أعماله.

يعتبر الكوميديان يحيى الزعبي من مواليد عام 2009م، حيث يبلغ من العمر ١٢ عام، وهو أردني الجنسية، يشارك يومياته المُضحكة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وساعد ذلك على شهرته بشكل واسع.

يشار إلى أنه ذاع صيت الزعبي وهو بعمر التسعة سنوات من خلال فيديوهاته عبر منصة يوتيوب، وله عشاق من أنحاء العالم حيث تم إنشاء موقع يحمل اسم “عشاق يحيى الزعبي”، وعليها آلاف المتابعين علي موقع التواصل “فيسبوك”.

ويعرف يحيى الزعبي على أنه من أشهر الأطفال في العالم العربي، وهو من الشخصيات التي تقدم مقاطع فيديو متنوعة لها فوائد يتابعها الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستمتعون بمقاطعة المضحكة والساخرة، تنهال عليه كثير من الأعمال الفنية في مصر والوطن العربي الأدوار الكوميدية ويعد ضمن الصفوف الأولى لنجوم الكوميديا.

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