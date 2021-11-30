الأردني يحيي الزعبي ينضم لمسلسل مصري بطولة مي كساب
كتب : أحمد زينهم
انضم الطفل الأردني يحيى الزعبي الشهير بـ “ملك الكوميديا”، إلى فريق عمل مسلسل الفنانة “مي كساب” الذي تخوض به السباق الرمضاني المُقبل 2022، ويصنف العمل ضمن نوعية المسلسلات الكوميدية.
ونشر الكوميديان ” يحيى الزعبي” على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك “، أنه تم ترشيحه ضمن فريق عمل المسلسل الكوميدي للفنانة “مي” الذي لم يتم الأتفاق علي اسمه حتي الآن.
العمل من فكرة وتأليف نصر الدين ناجي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، علاء حسن، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج مها سليم، وتم طرح إسمه للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الخليجية المسرحية التي يتم دراستها من قبل إدراة أعماله.
يعتبر الكوميديان يحيى الزعبي من مواليد عام 2009م، حيث يبلغ من العمر ١٢ عام، وهو أردني الجنسية، يشارك يومياته المُضحكة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وساعد ذلك على شهرته بشكل واسع.