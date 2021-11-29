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محافظ دمياط تتفقد الكوبرى المعدنى

محافظ دمياط تتفقد الكوبرى المعدنى

لليوم الثاني على التوالى وبعد فتحه أمام الحركة المرورية …

محافظ دمياط تتفقد الكوبرى المعدنى

وتوجه بتلافى جميع الملاحظات و تنفيذها اليوم
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اختتمت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الصباحية، بتفقد كوبرى دمياط المعدنى، وذلك بعد فتحه أمام الحركة المرورية، والتى تُعد الزيارة الثانية على التوالى لمتابعة ماتم تنفيذه من أعمال لصيانته من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث شملت رفع الفواصل و صيانة البلاطة للكوبرى وأيضاً تنفيذ الأعمال الميكانيكية، فضلاً عن استكمال دهان السور و الهيكل الخاص به.

هذا وقد وجهت “المحافظ” بتلافى جميع الملاحظات الخاصة بعمليات الرصف عند نقاط الدخول والخروج من وإلى الكوبرى، على أن يتم تنفيذها اليوم وطبقًا للمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن..

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