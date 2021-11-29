كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” متضمناً قيام أحد الأشخاص بالسير خلف طفل وإستيقافه محاولاً إصطحابه معه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.. متضمناً قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بالسير خلف طفل ، وإستيقافه والتحدث معه محاولاً إصطحابه معه ، وتركه عقب ذلك، وتداول المقطع تحت عنوان (بلاغ للنائب العام خطف طفل فى عز النهار).

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب) “مهتز نفسياً ومضطرب سلوكياً” .. كما تبين أنه بتاريخ 27 الجارى وحال سيره بدائرة مركز شرطة قليوب إستوقف الطفل المذكور “7سنوات” ومقيم بذات العنوان ، وطلب منه مرافقته للهو بحيوان أليف “كلب” ، ولدى رفض الطفل تركه وإنصرف على النحو الوارد بالمقطع.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المذكور ، وبإستدعاء الطفل حضر ووالدته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) وبسؤالها أيدت ماجاء بالفحص ، وعلمها بالواقعة من نجلها وتحصلها على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات بمحل سكنهم ، وأضافت قيامها بإرسال المقطع لوالد الطفل (سائق – مقيم بذات العنوان “متواجد بمحافظة جنوب سيناء للعمل) ، والذى قام بتداوله على صفحته الشخصية ، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة لدى علمها بالحالة المرضية للمذكور.

بسؤال كلٍ من (والد المذكور ، وشقيقه ، وأحد قاطنى المنطقة) أفادو بأن المذكور مهتز نفسياً ويعانى من إضطرابات سلوكية.

تم إتخاذ الإجراءات القانوني