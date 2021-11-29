شاهد بالصور بعد مرور عام على توقيع عقد أول مدرسة دولية – محافظ المنوفية يتفقد المدرسة ويؤكد صرح تعليمى ضخم

شاهد بالصور بعد مرور عام على توقيع عقد أول مدرسة دولية

– محافظ المنوفية يتفقد المدرسة ويؤكد صرح تعليمى ضخم

بعد مرور عام على توقيع عقد أول مدرسة دولية

– محافظ المنوفية يتفقد المدرسة ويؤكد صرح تعليمى ضخم وإضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة

المحافظ : المدرسة نموذج فريد لتنمية الموارد الذاتية والاستفادة من الأصول الغير مستغلة …

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أول مدرسة دولية مقامة علي أرض محافظة المنوفية بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري علي المحافظة بما يتجاوز مليار و600 مليون جنيه ، مؤكدا أن المدرسة صرح تعليمي ضخم وإضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة مشيرا إلى أنها تجربة فريدة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والاستفادة من الأصول الغير مستغلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدرسة الدولية

بنطاق حي شرق شبين الكوم ، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي .

وأضاف محافظ المنوفية أنه بعد مرور عام علي توقيع عقد الشراكة لإنشاء أول مدرسة دولية علي أرض المنوفية للاستفادة من قطعة أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة تم إنشاء صرح تعليمي ضخم يدر دخلا للمحافظة يقدر بما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه ، مشيداً بحجم الأعمال الإنشائية والتصميمات الحديثة للمدرسة الدولية .

حيث تفقد محافظ المنوفية ونائبه الفصول الدراسية وغرف الرسم والعيادة والمعامل بالمدرسة ، واستمع من مدير المدرسة لشرح تفصيلي عن آلية العمل داخل المدرسة والتي تضم 11 فصل دراسي حتى الآن بواقع 86 طالب ، مؤكداً علي تقديم الدعم الكامل والتسهيلات في استخراج التراخيص اللازمة .

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي و بهدف تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بما يعود بالنفع العام علي مواطنيها .