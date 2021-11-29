بالصور.. تسنيم المهلهل تكشف تفاصيل برنامجها الرمضاني الجديد
كتب: أحمد زينهم
كشفت الشيف تسنيم المهلهل عن تفاصيل برنامجها الجديد “تسنيم حول العالم”، والذي سينطلق في رمضان المقبل، حيث أكدت في تصريحات صحفية لها، أن هذا البرنامج سيختلف عن برامج الطبخ التقليدية حيث سيربط ما بين الثقافة والطعام، وذلك لأنها سوف تقدم فيه وصفات إفطار رمضانية من مختلف بلدان العالم الإسلامي الموجودة في أفريقيا وآسيا مع التعريف لثقافة تلك البلدان والشعوب.
وأكدت تسميم المهلهل، أنها انتهت تماماً من تصوير البرنامج حيث صورت وصفات من السعودية والإمارات واليمن ومصر والكويت، ولا تزال تخطط لحلقات من الدول الأسلامية الموجودة في أفريقيا السمراء كموريتانيا وغيرها من الدول العربية.
وأوضحت الشيف تسنيم أن أجمل الوصفات وأغربها ستكون من دول أفريقيا السمراء مثل موريتانيا وجيبوتي والصومال حيث أن لهم طقوس رائعة في هذا الشهر المبارك منها فكرة للإفطار الجماعي في الشوارع طوال الشهر المعظم بحيث يندمج الفقير مع الغني ويجتمعوا سويا على سفرة واحدة، ويأكلون من إناء واحد، مشيرة إلى أن هذه العادة من أروع صور التكافل المجتمعي التي رأتها في حياتها، وهي موجودة في قرى عديدة بموريتانيا وجيبوتي تحديداً.