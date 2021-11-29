بالصور ؛ محافظ دمياط ترأس جلسة المجلس التنفيذى
وتناقش مستجدات الموقف الخاص بتخصيص قطع أراضى لإقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بكفر سعد
المحافظ توجه الوحدات المحلية بتحصيل الإيرادات والمتأخرات
وتوجه أيضاً برفع الإشغالات الواقعة بنطاق طريق “دمياط /شربين” لاستكمال أعمال المرافق و رفع كفاءته
جلسة المجلس تضمنت استعراض شامل لأعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة
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ترأست الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الاثنين بحضور الأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
و شهدت الجلسة مناقشة مستجدات الموقف الخاص بتخصيص عدد من قطع الأراضى لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع، كما أصدرت “المحافظ” عدد من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك بشأن تكثيف الجهود بملف تحصيل الإيرادات والمتأخرات، كما أكدت على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بشن حملات لرفع الإشغالات الواقعة بالقطاع التابع لها بطريق “دمياط /شربين” لاستكمال أعمال المرافق و رفع كفاءة الطريق، وفى هذا السياق،، وجهت “الدكتورة منال عوض” تعليماتها الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإعداد المقايسات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة لاعمدة الإنارة بطريق السنانية المؤدي إلى طريق “دمياط /شربين”.
و على جانب آخر،، اطلعت ” الدكتورة منال عوض” على العرض الذى قدمه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشأن أبرز ما تم تحقيقه من أعمال رفع كفاءة للشوارع الرئيسية خلال الشهر الماضي.