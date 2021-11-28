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حماة الوطن: افتتاح امانه كفرشكر و قافلة طبية للتطعيم ضد فيروس كورون

حماة الوطن: افتتاح امانه كفرشكر و قافلة طبية للتطعيم ضد فيروس كورون

كتب_ السيد يوسف

فى إطار تطبيق شعار “معا نسابق الزمن”، قرر الأمين العام لحزب حماه الوطن بمحافظة القليوبية الدكتور « أحمد يوسف » الأمين العام لأمانة القليوبية بتحديد موعد الاثنين المقبل الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢١ لافتتاح مقر أمانه مركز ومدينة كفر شكر والذي اكتمل التشكيل النهائي والهيكل التنظيمي للجان النوعية والمختلفة ، وهذا لضرورة الإنتشار السياسي و التوعوي لدي المواطنين لترسيخ مبادئ الثقافة السياسية ، جاء ذلك تنفيذا لأهداف الحزب ومبادئه التى يسعي إليها بين صفوف المجتمع المدني والشعبي .

صرح ” محمد متولى ” امين امانه مركز ومدينة كفر شكر بأنه أثناء افتتاح مقر الامانه بكفرشكر سيتم عقد حمله تطعيم ضد فيروس كورونا ، مؤكدا على أن من يحصل على جرعة اللقاح لمن قاما بالتسجيل على موقع الوزارة ولمن لم يسجل أيضا ، موضحاً أنه من الضروري إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها ، مضيفاً الهدف من تنفيذ الحمله للتطعيم ضد فيروس كورونا هو مساعده المواطنين فى تسهيل مهمتهم فى الحصول على اللقاح من اهالينا بالمركز والمدينه جميعاً ، لافتاً إلى اشراف طبي كامل من اللجنه العامة للشؤون الصحية بامانه كفرشكر برئاسة الطبيب ابراهيم عطالله والفريق الطبي المعاون له .

ومن جانبه قال الدكتور ” أحمد يوسف ” الأمين العام للحزب بالقليوبية إلى أن افتتاح مقر الحزب بكفرشكر يعد رسالة خاصة لأهالي المركز والمدينة من قبل قيادات الحزب بالأمانة العامة بصفة عامة والقليوبية بصفة خاصة ، بأنهم ماضون في طريقهم لخدمة المواطنين في كافة الاتجاهات خاصة على الصعيد السياسي، بالإضافة إلى السعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين لبحث سبل تنمية المحافظة النهوض بها.

وأكد “يوسف”، أن أمانة الحزب تسعى في كافة الاتجاهات بالتعاون مع المحافظة للتصدي بشكل فعلى للمشاكل الموجودة بالمحافظة، وتقديم خدمة مجتمعية مرموقة تليق بأهالي المحافظة؛ انطلاقا من الدور المجتمعي الواضح للحزب في تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وفى نفس السياق، قال ” محمد متولى جبل ” امين امانه كفرشكر ،إن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة قوية في مسيرة الحزب بالقليوبية؛ لتقديم كافة الخدمات الممكنة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة، مشيرا إلى أن مقر حزب حماه الوطن بكفرشكر لا يعد بمثابة مبنى فحسب، وإنما يعد بمثابة “بيت أهالى مركز ومدينة كفر شكر الجديد”.

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