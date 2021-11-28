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حماة الوطن: افتتاح امانه كفرشكر و قافلة طبية للتطعيم ضد فيروس كورون
حماة الوطن: افتتاح امانه كفرشكر و قافلة طبية للتطعيم ضد فيروس كورون
كتب_ السيد يوسف
فى إطار تطبيق شعار “معا نسابق الزمن”، قرر الأمين العام لحزب حماه الوطن بمحافظة القليوبية الدكتور « أحمد يوسف » الأمين العام لأمانة القليوبية بتحديد موعد الاثنين المقبل الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢١ لافتتاح مقر أمانه مركز ومدينة كفر شكر والذي اكتمل التشكيل النهائي والهيكل التنظيمي للجان النوعية والمختلفة ، وهذا لضرورة الإنتشار السياسي و التوعوي لدي المواطنين لترسيخ مبادئ الثقافة السياسية ، جاء ذلك تنفيذا لأهداف الحزب ومبادئه التى يسعي إليها بين صفوف المجتمع المدني والشعبي .
صرح ” محمد متولى ” امين امانه مركز ومدينة كفر شكر بأنه أثناء افتتاح مقر الامانه بكفرشكر سيتم عقد حمله تطعيم ضد فيروس كورونا ، مؤكدا على أن من يحصل على جرعة اللقاح لمن قاما بالتسجيل على موقع الوزارة ولمن لم يسجل أيضا ، موضحاً أنه من الضروري إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها ، مضيفاً الهدف من تنفيذ الحمله للتطعيم ضد فيروس كورونا هو مساعده المواطنين فى تسهيل مهمتهم فى الحصول على اللقاح من اهالينا بالمركز والمدينه جميعاً ، لافتاً إلى اشراف طبي كامل من اللجنه العامة للشؤون الصحية بامانه كفرشكر برئاسة الطبيب ابراهيم عطالله والفريق الطبي المعاون له .
ومن جانبه قال الدكتور ” أحمد يوسف ” الأمين العام للحزب بالقليوبية إلى أن افتتاح مقر الحزب بكفرشكر يعد رسالة خاصة لأهالي المركز والمدينة من قبل قيادات الحزب بالأمانة العامة بصفة عامة والقليوبية بصفة خاصة ، بأنهم ماضون في طريقهم لخدمة المواطنين في كافة الاتجاهات خاصة على الصعيد السياسي، بالإضافة إلى السعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين لبحث سبل تنمية المحافظة النهوض بها.