“والي بركاء” يكرم هيثم البحري في فعالية ذوي أصحاب الهمم
كتب: أحمد زينهم
كرم الشيخ عبدالله بن محمد البريكي والي ولاية بركاء في سلطنة عمان، رائد الأعمال هيثم بن سالم البحري عن مشاركته في فعالية ذوي أصحاب الهمم.
حيث أقيمت فعالية أصحاب الهمم بحضور عدد من الشخصيات المهمة بما فيهم السادة الوزراء ورجال الأعمال والإعلام والصحافة، وذوي أصحاب الهمم المشاركين.
وشارك هيثم البحري مؤخراً في نهائي كاس نادي الشباب للدرجه الأولى لكرة القدم، حيث قامت إدارة نادي الشباب الرياضي بدعوة هيثم بن سالم البحري لحضور مباريات الفريق وهو أحد الرعاة للمسابقة.
جدير بالذكر أن هيثم بن سالم البحري رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية للخدمات العقارية وهي من أشهر الشركات في سلطنة عمان، وشارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات آخرها افتتاح معرض الأسر المنتجة في عمان، ورعاية إحدى للفعاليات الخاصة بالمدراس، ونهائي كأس السلطان.
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