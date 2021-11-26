ناقشة 85 حثا بمؤتمر العلوم الاساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة بجامعة الزقازيق
كتب : محمد يعقوب
قالت نانى البلقاسي عضو المكتب الاعلامى بالادارة العامة للاعلام والعلاقات بجامعة الزقازيق ان الدكتور جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر والذي تنظمه كلية العلوم برعاية الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر تحت عنوان “العلوم الاساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة ” ، وذلك بحضورالدكتور محمد شريف وكيل الكلية