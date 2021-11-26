ناقشة 85 حثا بمؤتمر العلوم الاساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة بجامعة الزقازيق

كتب : محمد يعقوب

قالت نانى البلقاسي عضو المكتب الاعلامى بالادارة العامة للاعلام والعلاقات بجامعة الزقازيق ان الدكتور جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر والذي تنظمه كلية العلوم برعاية الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر تحت عنوان “العلوم الاساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة ” ، وذلك بحضورالدكتور محمد شريف وكيل الكلية

لشئون التعليم والطلاب والدكتوركرم طلب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتورأحمد اسماعيل وكيل الكلية لشئون البيئة مقرر المؤتمر والأستاذ الدكتور زين العابدين عبدالعال رئيس اللجنة التنظيمية والأستاذة الدكتورة فاتن زهران أمين المؤتمر والأساتذة رؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من الجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث وطلاب وطالبات الكلية . وفي الجلسة الافتتاحية أكدت الدكتورة جيهان يسري على أهمية موضوع المؤتمر خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهنا داخليا وخارجياً وتؤثر على جميع أشكال الحياة ، وفي ظل الظروف والتغيرات التي يمر بها العالم والتطور الاقتصادي والتزايد السكاني المستمر والزحف العمراني السريع وما ينتج عن ذلك من زيادة في

استهلاك المياه والطاقة وبالتالي زيادة التحديات البيئية . وأضافت نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لإلتقاء الأساتذة والباحثين من مختلف الجهات والمؤسسات الجامعية والبحثية لبحث ودراسة أوجه التعاون والتكامل لوضع الحلول والتوصيات العلمية للبحث وتوفير البدائل والموارد الغير تقليدية ، وآلية تطبيقها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. ومن جانبه أشار الدكتور جمال عنان إلى أنه من منطلق دور كلية العلوم ومساهمتها المجتمعية فإنها شاركت وبشكل فعال في عدد من المشروعات الخدمية مثل تدوير المخلفات وتحويل قش الأرز لعلف للحيوان وتحلية مياه الصرف الصحي والزراعي حيث تقدم توصيات المؤتمر للجهات التنفيذية كما شاركت في دراسات الأثر البيئي في اكتشاف آبار الغاز في الصالحية وخط الغاز الذي يصل مدينة الصالحية والعاصمة الإدارية الجديدة بالاضافة إلى تقديم مركز البحوث والدراسات العلمية دراسات الأثر البيئي للمصانع والشركات قيد الانشاء وكذلك للمصانع المقامة ، وأضاف عميد كلية العلوم أن من ضمن انجازات الكلية في مجال الدراسات العليا تحقيقها لأكثر من 50% من النشر الدولي وحصول 15 أستاذاً ضمن أفضل 2% في النشر العالمي مم يعد تحديا كبيراً كما حاز قسم الرياضيات بالكلية على أفضل قسم رياضيات على مستوى الامعات المصرية في النشر العلمي . وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل أن المؤتمر يشمل 10 محاور رئيسية تتناول التقنيات العلمية لتدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي واساليب الاستفادة من المخلفات الزراعية واثر التلوث البيئي على الثروة السمكية والطاقة المتجددة ومقاومة الاوبئة ووقاية الانسان والحيوان والتخلص من الملوثات البيئية كمساهمة في تحقيق رؤية مصر المستقبلية في الحفاظ على البيئة وتحقيق نهضتها التنموية الشاملة .