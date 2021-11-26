محافظ القليوبية يقوم بجولة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ويتفقد عدد من الشوارع لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها ، حيث استهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال دهان الأسوار والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، كما تم ايضا الانتهاءمن أعمال صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور واستكمال وضع بلاط الانترلوك علي الأرصفة، و الانتهاء من دهان البلدورات بجوار المرسى النيلي المخصص لقصر محمد علي، وجاري التنسيق للبدء في تخطيط الشوارع،حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة إزالة باقي المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بالمرحلة الثالثة بحي غرب شبرا الخيمة مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب العقارات، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتذليل العقبات وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول .

وخلال الجولة تفقد المحافظ محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبةالتنفيذ ودفع الأعمال به، كما تفقد المحافظ شارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمه حيث تابع المحافظ أعمال رفع القمامة من النقط الرئيسية بالشارع ووجه بالعمل علي مدار الساعه والصيانة الدورية لجميع المعدات بالحملة الميكانيكية.

وجاء ذلك بحضور كل من الاستاذ مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة والعميد /خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة .