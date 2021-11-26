انطلاق المؤتمر السنوي الأمثل في صحة المرأة ديسمبر المقبل بالقاهرة
كتب / حسنى داخلى محمد
القاهرة في 26 نوفمبر 2021
ينطلق المؤتمر السنوي ” الأمثل في صحة المرأة” الذي يعقد على مدار يومى 22-23 ديسمبر 2021 بإحدى فنادق القاهرة الكبرى. حيث تقوم مؤسسة “إشفى” بتنظيم مؤتمرها السنوي الدولي “الأمثل في صحة المرأة” وتنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعلماء وقادة القوات المسلحة المصرية والجامعات المصرية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة لفيف من رؤساء وأساتذة الجامعات المصرية والعالمية والعربية ورجال وسيدات المجتمع.
وصرح كل من الأستاذ الدكتور محمود العديسى استاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس المؤتمر والأستاذة الدكتورة هالة نجيب حسنى أستاذ الباثولوجى ونائب رئيس المؤتمر بأنة نظرا لإتجاهات الدولة لتحقيق “حياة كريمة” لكل فرد طبقا للمعايير التي وضعها فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وانطلاقا من المبادرة الرئاسية أن عام 2022 عاما “للمجتمع المدني” والمبادرة الرئاسية 2019 ” دعم صحة المرأة ” ” 100 مليون صحة” ونظرا لجائحة الكورونا التى يمر بها العالم منذ نهاية عام 2019 وتغيير السياسات الاجتماعية والصحية والتقدم الهائل بعد المبادرة الرئاسية “عام المرأة 2017” .
ولذا يهدف مؤتمر الأمثل في صحة المرأة إلى وضع خطة عمل للنهوض بصحة المجتمع والمرأة ودعم المجتمع المدنى للمشاركة الايجابية وذلك من خلال الجلسات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل وحملات التوعية الخاصة بذلك.
تتضمن محاور المؤتمر: صحة المرأة – التنمية المستدامة 2030 –المستقبل فى ظل جائحة الكورونا – المجتمع المدني. وقد تم بحث جوانب صحة المرأة، وإطلاق مبادرة ” المرأة مركز الرعاية” والعمل على تحقيق احتياجات المرأة وتوقعاتها وتطلعاتها الاجتماعية والعاطفية والجسدية والنفسية والروحية والثقافية والإقرار بحقها في تقرير المصير من حيث الاختيار والتحكم واستمرارية الرعاية.
وأضافت الأستاذة الدكتورة هالة نجيب حسنى إن الفجوة بين ما يجري وما نتطلع إلى تحقيقه من أجل المرأة ورفاهية المجتمع يمكن تقليلها من خلال العمل على تنمية المعارف والمهارات والسلوكيات والقدرات. إن الرعاية الصحية هى تعاون بين وزارة الصحة وكليات الطب والقطاع الصحي الخاص والمجتمع المدنى.
وذكرت الدكتورة هالة نسعى الى تحقيق ” حالة من إكتمال السلامة البدنية والعقلية النفسية والإجتماعية” وليس مجرد غياب المرض أو العجز وتحقيق “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة”.