حافظ المنوفية يلتقي بإحدى الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية لها ويؤكد علي الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية

إلتقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإحدى الحالات الإنسانية من ناحية طنبدى بمركز ومدينة شبين الكوم ، زوجها عاجز وتعول 6 من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة منهم طفل كفيف ، وآخر يعاني من وجود مياه زرقاء علي عينيه وليس لديها مصدر رزق ثابت ، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي ، يأتي هذا في ضوء حرصه واهتمامه بالأسر الأولى بالرعاية ومساهمته في رفع العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

حيث إستمع محافظ المنوفية من المواطنة عن الحالة الصحية لأبنائها وظروفها المعيشية الصعبة ، وعلى الفور قرر صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها على تحمل نفقات علاج أبنائها ، كما قام بتسليم المواطنة شنط مواد غذائية ولحوم ومساعدات عينية تساعدها علي تلبية متطلبات حياتها ، ومن جانبها أعربت المواطنة عن سعادتها لما لمسته من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية وتلبية متطلباتهم .

وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية بدراسة عدد من الطلبات المقدمة من الحالات الإنسانية وذوي الهمم نظراً لظروفهم الحرجة ، مؤكداً أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت للتواصل مع أهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .