المنوفية : إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عقد اليوم الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ في 28 نوفمبر الحالي ويتم إجرائها علي 3 مراحل ، بحضور أعضاء اللجنة العليا لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بالمنوفية .

حيث تناول اللقاء مناقشة البرنامج الزمني الخاص ببدء الترشيحات ، وكذا الخطة الزمنية للإنتخابات طبقاً للمدد والفترات المحددة بالقرار الوزاري رقم 1294 لسنة 2016 والخاصة بإجراءات الإنتخابات لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية ( إئتمان – إصلاح) ، حيث تم تحديد المجموعة الأولي والتي تضم مراكز بركة السبع وتلا وسيتم فتح باب الترشيح في الفترة من 28 نوفمبر الحالي وحتي 2 ديسمبر 2021 ، المجموعة الثانية وتضم مراكز أشمون ومنوف وقويسنا وسيتم باب الترشح بها في الفترة من 19 ديسمبر وحتي 23 ديسمبر 2021 ، المجموعة الثالثة وتضم مراكز شبين الكوم والشهداء والباجور والسادات وسيتم فتح باب الترشيح بها في الفترة من 9 يناير القادم وحتي 13 يناير 2022 .

ومن جانبه أكد نائب المحافظ علي أن الدولة حريصة علي دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة ، مشيراً أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يؤكد علي تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للفلاح من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي مما يوفر حياة كريمة للفلاح المصري .