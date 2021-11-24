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محافظ بورسعيد يتفقد شاطىء وكورنيش المحافظة

محافظ بورسعيد يتفقد شاطىء وكورنيش المحافظة

 

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم شاطيء وكورنيش المحافظة ، وذلك فى إطار متابعة أعمال التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات فى القطاع السياحى ببورسعيد مؤخرا.

 

 

وأشار المحافظ إلى أن شاطىء بورسعيد شهد مزيد من التطوير و توفير فرص العمل للشباب تماشيا مع مجمل التطورات بالمحافظة ، وأكد المحافظ أننا نحرص بشكل كبير على استمرار تطوير قطاع السياحة ببورسعيد من خلال إنشاء ورفع كفاءة القرى والفنادق السياحية و إقامة مزارات سياحية جاذبة للمواطنين من كافة أنحاء مصر بما يساهم فى وضع بورسعيد على خريطة السياحة

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