دعم مركزين رياضيين حكوميين بمركز منيا القمح فى الشرقية
كتب / محمد يعقوب
نجح النائب احمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية في توفير احتياجات مركزي شباب بدائرته وهما مركز “الولجا” من خلال دعمه بأدوات رياضية، وأثاث مكتبي، بعد أن كان المركز في حاجة ماسة لهم.
كما نجح عبد الجواد في دعم مركز شباب منيا القمح من خلال توفير بساط رياضي لـ ألعاب الكاراتيه والمصارعة داخل المركز لأول مرة، والذي جاء بمثابة تحقيقا لأحلام المئات من الشباب في ممارسة الرياضات الراغبين فيها في إطار خطة دعم الشباب والنشىء حيث أنه يحرص دائما على رعاية الشباب وحمايتهم وتنمية قدراتهم في كافة المجالات لا سيما الرياضة.
وفال النائب انه مجرد علمه باحتياجات المركزين تواصل على الفور مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتمكن من الحصول على موافقته علي الطلبات المُقدمة وجاء رده: «يطيب لي أن أهدي سيادتكم بالغ التقدير وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد».
وأكد عبد الجواد انه يرفع دائما شعار «المكتب المفتوح» لكافة أهالي دائرته ومحافظة الشرقية وخاصة الشباب للاستماع الى طلباتهم وشكاواهم حيث أنه لا يكل ولا يمل من السماع لهم والسعي بالتنسيق مع المسؤولين لتنفيذ تلك الطلبات وحل مشكلاتهم باستمرارفي إطار الصالح العام.