بيزنس قاتل يهدد الأمن الصحي للمصريين
بقلم / د. رشا عبد العزيز
إعادة تدوير الزيت المستعمل بيزنس مربح و لكنه كارثة صحية خطيرة تهدد المواطنين .
إعادة تدوير الزيت المستهلك من الطعام مشروع اقتصادي ناجح :
كان من الطبيعي أن تدرك معظم الدول القيمة الاقتصادية الكبري لإعادة تدوير زيت الطعام، وذلك بعد حساب كميات زيوت الطعام المستهلكة من المنازل، والتي لو تركت في النفايات كانت سوف تتسبب حتما في كوارث بيئية. اليوم وبعد اكتشاف طرق إعادة تدوير زيت الطعام، وتحديد المنتجات العديدة التي يمكن استخراجها منه وخصوصا تحويله لوقود بيوديزل ، حيث ثبت أن كل كيلو واحد من راجع زيت الطعام ينتج 9 ليتر من الوقود.
وإعادة تدوير المخلفات عمومًا، من أهم بدائل التعامل مع المخلفات بأنواعها، نظرا لما تتيحه من استرجاع جزء من القيمة الكامنة في تلك المخلفات بعكس بديل “التخلص من المخلفات”، الذي يعد إهدار لتلك القيمة، بالإضافة لما يتضمنه من تكلفة إضافية للتخلص والدفن وتطبيق المعايير البيئية السليمة لعملية “التخلص الآمن ” .
بدأت فكرة إعادة تدوير الزيت المستعمل في الطعام، والذي وصفها المتخصصين وقتها بإنها مشروع إقتصادي في غاية الأهمية ، بعدما اتضح لمعظم الناس مقدار الخطر الذي تتعرض له صحتهم من جراء استخدام الزيت في قلي الطعام أكثر من مرة، وأن ذلك قد يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة لأنه يحتوي على مركبات هيدروكربونية، وهي مركبات كميائية خطيرة للغاية تؤذي الجسم والجهاز المناعي والكبد وترفع نسب الكوليسترول الضار في الدم وخلل في الجهاز المناعي كما تؤدي للإصابة ببعض الأمراض السرطانية .
ومن هنا تم تخيل كم الزيوت المستهلكة، والراجعة من البيوت، وكيف يمكن لربة البيت التخلص منها بطريقة آمنة لا تضر البيئة، وما يحدث من انسداد للمواسير و المجاري وانفجارها بسبب التخلص من الزيوت المستهلكة في الأحواض والمراحيض وما يتبع ذلك من أضرار للمباني والشوارع ، ذلك بالإضافة إلي الكميات الهائلة من الزيوت المستخدمة الراجعة من المطاعم ومصانع تجهيز وبيع الطعام. وإستطعنا أن ندرك آنذاك أننا أمام مشكلة بيئية خطيرة ، وأيضا أمام ثروة كبيرة مهدرة لو لم يحسن استغلالها إقتصاديا .
ومن هنا بدأت الكارثة الأكبر ..
فعندما نفكر بالإقتصاد والمال نجد إنتشارا للفساد وغياب للضمير وخصوصا مع عدم وجود منظومة واضحة ومحكمة وغياب الوعي بالمخاطر البيئية والصحية .
فبالتوازي مع الكيانات الصناعية التي تأسست للعمل في مجال تجميع الزيوت المستعملة، وإعادة تدويرها في استخدامات مختلفة، وتقوم بشراء زيوت الطعام المستهلكة بأنواعها من المنازل والمصانع والشركات والمطاعم، وتحولها إلى منتجات يتم استخدامها ظاهريًا مثل “الصابون والجلسرين”، أو الشحم والوقود الحيوي، ظهرت مصانع مجهولة ( تحت السلم ) لتستغل الفرصة وتحقق مكاسب طائلة وتتسبب في قتل المواطنين وينتشر سماسرة الزيوت المستخدمة الذين يزعمون عند سؤالهم أن الهدف الرئيسي من حملاتهم خدمة الاقتصاد الوطني بإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.
و تزايدت حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات التواصل الإجتماعي في العديد من الجروبات الخاصة بكل منطقة وخصوصا المناطق الشعبية والتي يغيب عنها الرقابة لتصبح منبع لتجار وسماسرة الزيوت القاتلة ومصانع تحت السلم وعندما تم التضييق علي هذه الجروبات والصفحات ..
بدأ هؤلاء المرتزقة بالتجول بالميكروفونات في الشوارع متحدين جميع الوسائل الرقابية المختصة
ليعلنوا سعر اللتر من الزيت المستعمل مقابل ٨ جنيهات للتر الواحد وتصل ل ١٢ جنيها مع الكميات الكبيرة المجمعة لتثير المخاوف من زيادة إمكانية وصوله لمصانع بير السلم لتعيد تدويره وبيعه للمواطنين ..
فيما يمكن إعادة تدوير زيت الطعام؟
هناك العديد من الصناعات الهامة تستخرج من تدوير زيت الطعام كما ذكر المتخصصين والتي كانت مطمع للعديد من المرتزقة اصحاب الورش والمصانع الغير متخصصة والذين قاموا بصناعتها غير مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية فأدت إلي كوارث تدمر صحة الانسان
نذكر منها الآتي:
١- يصنع منه الصابون السائل الخاص بغسيل الأواني والأغراض المنزلية الأخرى.
٢- يستخلص منه زيت الجلسرين، وهو بدوره يدخل في العديد من الصناعات مثل الكريمات المرطبة للبشرة، وأيضا بعض المركبات الدوائية مثل المراهم.
٣- يتم استخدامه أيضا كوقود حيوي (البيوديزل)
أضرار الصابون السائل الناتج من تدوير الزيوت المستخدمة :
بسؤال استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، الدكتور هاني الناظر، أكد أن هناك آثارا جانبية لإستخدام السيدات للصابون السائل ، منها الإصابة بالحساسية الموضعية في الجلد، وظهور التهابات جلدية مؤلمة جدًّا، وكذلك حدوث تشققات دامية في الجلد وتجلطات ، ما ينتج عنها كثرة البكتيريا والفطريات التي تسبب الصديد واحيانا سرطان الجلد .
وحذر من مرض يُدعى “ست البيت”، موضحًا أن هذا المرض يصيب السيدات التي تستخدم الصابون السائل في غسيل الصحون أو الملابس، منوهًا بأن عليهن ارتداء الجوانتي لحماية أيديهن بسبب ما يحتويه من مواد سامة ومسرطنة .
والكارثة هنا لا تنتهي بإمكانية إصابة ملايين السيدات اللائي يستخدمن الصابون السائل في غسل المواعين فقط ، ولكن حين يتم استخدام الصابون السائل في غسل المواعين، فإن الماء لا ينقي الأدوات بشكل نهائي، ولكن يظل الصابون السائل عالقًا بها لفترات طويلة، ويتناوله مستخدمو تلك الأداة ، مما ينتج عنه إصابات بسرطان القولون والمعدة ايضا .
– اما بالنسبة للجلسرين والصناعات المترتبة عليه فلم نجد فيه مخالفات ملحوظة نظرا لانه يدخل ضمن ادوات التجميل والتي يصعب تصنيعها في مثل هذه الورش ولكننا لا نفضل إستخدام تلك الزيوت القاتلة في اي منتج له علاقة بالإنسان .
هل تتوقف الكارثة عند صناعة الصابون في الورش ومصانع تحت السلم والتي تخالف كل المعايير الصحية والبيئية ؟
بالطبع لا .. ولكن هناك كارثة أكبر والتي توصلنا إليها مؤخرا ، فالهدف الاكبر من بيزنس الزيوت المستخدمة هو إعادة استخدام زيت القلية المستعمل، وأن هناك شركات زيوت تحمل كميات كبيرة من الزيت المستعمل مقابل مبالغ كبيرة لإعادة إنتاجه مرة أخرى.
والزيت يتم تجميعه عن طريق ربات البيوت حيث أثبتت بعض قوائم الحصر ان ٨ من كل 10 سيدات يجمعن زيت الطعام المستعمل داخل زجاجات في انتظار التواصل مع أحد السماسرة للحصول على الكيلو بسعر يبدأ من ٧جنيهات وصولا إلى ١٢ جنيها ، والذين يقومون بجمع هذه الزيوت المستعملة من البيوت لبيعها إلى مصانع إنتاج زيوت طعام ومطاعم شهيرة أيضا لتعيد استخدامها مرة أخرى وتقديمها للمواطنين، دون الاكتراث بالمواد الخطرة المسرطنة التي تشوب العملية بأكملها، وتحقيق ربح كبير .