بالصور : محافظ المنوفية يتفقد مستشفي السادات المركزى ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم الغسيل الكلوي وعزل كورونا
المحافظ يختتم جولته بزيارة ميدانية لجامعة مدينة السادات ويناقش أخر مستجدات إنشاء المستشفى الجامعي ويؤكد الدعم الكامل للجامعة
قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم عزل كورونا وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى السادات المركزي تقديراً لجهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى ، مشيداً بمستوى التجهيزات وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى ، كما وجه المحافظ بتوفير تروسيكل لأحد مرضى الغسيل الكلوي مع إمكانية إيجاد فرصة عمل له بالقطاع الخاص تساعده علي أعباء المعيشة ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمستشفى السادات المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ، ومدير مستشفي السادات المركزي