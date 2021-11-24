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الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تواصل حملاتها المكبرة فجرا لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات وازالة الباعة الجائلين بنطاق حى المناخ

الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تواصل حملاتها المكبرة فجرا لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات وازالة الباعة الجائلين بنطاق حى المناخ

 

بقيادة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
واصلت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ حملاتها المكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات وازالة الباعة الجائلين بالعديد من المناطق بنطاق حى المناخ
حيث قامت الحملة بالمرور بامتداد شارع الأمين وشارع كسرى ومنطقة العرب القديم بنطاق حى المناخ

وتم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والبنوك الخشبية والاستندات الموضوعة بنهر الطريق
كما تم إزالة فتارين سجائر مخالفة
كما تم إزالة تقفيلات مخالفة امام بعض المحلات مقامة بدون ترخيص
وتم إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بالارصفة وبنهر الطريق
وتم التحفظ وإعدام العديد من عربات اليد والبنوك الخشبية والاستندات
وجارى إستكمال الحملات مرورا بكافة الشوارع بنطاق حى المناخ

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات والمتابعات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ
حيث سبق التنبيه عدة مرات على أصحاب المخالفات والإشغالات برفعها عدة مرات ولم يتم الاستجابة فقامت الحملة بازالتها وفتح الشوارع بنطاق الحى
بمشاركة م. سكرتيرة الحي والقيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحى

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