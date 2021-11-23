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بالصور استمرار حملات رفع الاشغالات والمخالفات بمدينه #شبين_القناطر

بالصور استمرار حملات رفع الاشغالات والمخالفات بمدينه #شبين_القناطر

بناءا على توجيهات السيد الوزير اللواء / عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار رفع الاشغالات والمتابعة اليوميه وتوجيهات السيد المحاسب/ خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر اليوم الثلاثاء الموافق 23/11/2021 قام السيد الاستاذ/ناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينه بشن حملة اشغالات بميدان المحطة والشوارع الرئيسية شارع بورسعيد وميدان النعناعيه وامام السنترال الجديد وداخل ومخارج المدينه وتم رفع الاشغالات من الباعه الجائلين وإزالة الاشغالات

الفورية المخالفه ورفع الاشغالات والمخلفات بمعرفة اداره الاشغالات بالمجلس ومعدات الحمله الميكانيكيه
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وجاري المتابعه المستمرة تسهيلا لحركة مرور المواطنين حفظ الله مصر وشعبها

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