(إقامة المؤتمر التاسع والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار “التحديات – آليات المواجهة” )
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر التاسع والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار ” التحديات – آليات المواجهة ” بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات ، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، على مستوى الجمهورية .. حيث تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة إستخدام السلائف والكيماويات الداخلة فى تصنيعها ورصد الإتجاهات الحالية لإنتشار المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً ومدارسة التحديات والمعوقات التى تواجهة أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى فى الكشف عن المواد المخدرة وكذا دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات فى الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية فضلاً عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات .. حيث إرتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية :
المحور الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:
تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة فى ضوء التحديات الراهنة .
رصد الإتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً وإقتراح خطط مواجهتها .
مُدارسة التحديات والمشكلات التى تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى لعمليات المكافحة ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنياً وتشريعياً .
إبراز دور التقنيات الحديثة فى الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها .
إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات فى الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية .
تسليط الضوء على مشكلة إساءة إستخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها فى الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية .
تطوير خطط التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المكافحة للإرتقاء بالأداء الأمنى فى مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها .
تحديث الخطط التنفيذية لإستراتيجية وزارة الداخلية فى مكافحة المخدرات وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج .