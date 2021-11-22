محافظ المنوفية يستقبل وفد الهيئة الهندسية للبدء في مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء

المحافظ : المنوفية أولى المحافظات التى سيتم بدء العمل بها ويشدد على تقديم الدعم اللازم

إستقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، اللواء دكتور ايهاب عبيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير وحدة التراخيص والمتابعة والوفد المرافق له ، وذلك في إطار البدء في إجراءات مطابقة طلبات التصالح علي مخالفات البناء للمواطنين الذين حصلوا علي نموذج ” 10 ” .

وعقب الاستقبال عقد محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقيا لمناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في المعاينة الميدانية على الطبيعة لمطابقة طلبات التصالح بنطاق المحافظة ، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، المستشار الهندسي ، مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام .

في بداية الاجتماع أشار المحافظ أن المنوفية هي أولى المحافظات التي سيتم البدء في إجراءات مطابقة ملفات التصالح ، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات ووضع الضوابط والحلول المناسبة لها أول بأول علي أن تكون في صالح المواطن مع ضرورة تدقيق البيانات منعاً للتلاعب والتزوير ، وموجهاً مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق بضرورة تحديد ملكية المواقع إذا كان أملاك دولة أو ملكية خاصة .

وخلال الإجتماع أكد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي أهمية التعاون والتنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الهيئة الهندسية لإنجاز المهام ، موضحاً أن مهام اللجان هو مطابقة أعمال التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تقل عن 200 م2 أو ارضي و 3 أدوار فأقل بنطاق المحافظة ، مؤكداً علي أن التعامل سيتم عن طريق المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية من خلال فحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطن ثم إرسال رسالة نصية بميعاد الفحص علي أرض الواقع وعقب المعاينة سيتم إرسال خطاب للمواطن من خلال المركز التكنولوجي تمهيداً للسير في باقي الإجراءات ، مشيراً أنه سيقوم أعضاء وحدة التراخيص والمتابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بإجراء المعاينات المطابقة علي أرض الواقع بنطاق المحافظة .

هذا وقد أوضح محافظ المنوفية أنه سبق وقد تم فتح حساب بالبنك الأهلي لتحصيل رسوم المطابقة علي رقم ( 1343070781182501013 ) تسهيلاً علي المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية لحث المواطنين علي دفع الرسوم المقررة للمطابقة .