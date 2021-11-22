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محافظ القليوبية يعتمد حركة مدير ووكيل الإدارات التعليمية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد حركة مدير ووكيل الإدارات التعليمية بالقليوبية

كتب ؛ إسلام زهير

قام السيد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان باعتماد حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليميه بالمحافظة بناء على ترشيحات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وجاءت كالتالى

إدارة كفر شكر
أ/سعد محمود عبد العزيز مدير الإدارة
أ/ ممدوح موسي وكيل الإدارة

إدارة شبين القناطر
أ/عادل داوود مدير الإدارة
أ/نجلاء محمد وكيلا الإدارة

إدارة العبور
أ/سعيد ندا مدير الإدارة
أ/حسام زهدى وكيل الإدارة

إدارة قليوب
أ/يحيي العمراوي مدير الإدارة
أ/ طارق عزب وكيل الإدارة

إدارة قها
ا/هشام العتموني مدير الإدارة

إدارة طوخ
ا/ خالد الشربيني مدير الإدارة
أ.سحر شارودة وكيل الإدارة

إدارة شرق شبرا
ا/عزه فتحي مدير الإدارة
ا/ زينب شعراوى وكيل الإدارة

إدارة الخانكه
ا/عايده جبريل مدير الإدارة
ا/ايهاب احمد زكي وكيل الإدارة

إدارة الخصوص
أ /وفاء طنطاوى مدير الإدارة
أ/ محمد فايز وكيل الإدارة

إدارة القناطر الخيرية
ا/اشرف مصطفي مدير الإدارة
ا / ابتسام حسين وكيل الإدارة

إدارة غرب شبرا
أ/ هشام شحاته مدير الإدارة
أ/سمير محمد محمود وكيل الإدارة

أ..هناء جودة وكيلاً لإدارة بنها التعليمية

مدير عام إدارة الإتصال السياسي
أ / ياسر سعيد محمد

مدير عام التعليم العام
أ/ إبراهيم الصغير

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