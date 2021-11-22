شاهد بالصور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشبين القناطر

بناءاً على توجيهات معالى السيد الوزير /عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تم اليوم الاثنين الموافق 22/11/2021 عمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينةشبين القناطر بحضور السيد الدكتور/سمير حماد نائب محافظ القليوبية والسيد المحاسب/خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر

والاستاذ/ ناصر سيد عبداللطيف نائب رئيس المركز والمدينة ومسئولى الإشغالات بمجلس المدينة حيث تم رفع الإشغالات الموجودة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

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