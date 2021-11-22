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زياد سيد يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل السوري “ساعة فرح”

زياد سيد يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل السوري “ساعة فرح”

كتب: أحمد زينهم

يستعد الفنان زياد سيد لتصوير مشاهده في المسلسل السوري “ساعة فرح”، المنتظر بدء تصويره مطلع شهر يناير المقبل.

ويقوم المخرج رامي البدوي بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات مسلسل “ساعة فرح”، الخاصة بمواقع التصوير الداخلية.

مسلسل “ساعة فرح”، إنتاج مشترك ألماني سوري، ويتناول قضية ضياع طفل من أسرته في زمن الحروب والمشاكل الطائفية، وعندما يصل لمرحلة الشباب يبدء في البحث عن عائلته، وتدور الأحداث في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان، وألمانيا.

يذكر أن زياد سيد شارك في مسلسل “ليه لأ”، الجزء الأول وشارك فى بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، ومجموعة من الوجوه الشابة، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.

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