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زياد سيد يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل السوري “ساعة فرح”
زياد سيد يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل السوري “ساعة فرح”
كتب: أحمد زينهم
يستعد الفنان زياد سيد لتصوير مشاهده في المسلسل السوري “ساعة فرح”، المنتظر بدء تصويره مطلع شهر يناير المقبل.
ويقوم المخرج رامي البدوي بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات مسلسل “ساعة فرح”، الخاصة بمواقع التصوير الداخلية.
مسلسل “ساعة فرح”، إنتاج مشترك ألماني سوري، ويتناول قضية ضياع طفل من أسرته في زمن الحروب والمشاكل الطائفية، وعندما يصل لمرحلة الشباب يبدء في البحث عن عائلته، وتدور الأحداث في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان، وألمانيا.