فى جولة مسائية….محافظ القليوبية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب واحياء غرب وشرق شبرا الخيمة
كتب ؛ إسلام زهير
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، اعمال تصريف مياه الامطار على طول طريق مصر الاسكندرية الزراعى بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامه عملية صرف مياه الامطار بها عن طريق بلوعات الصرف بداخل الانفاق وعلي الطريق الزراعي ، وقد بدأت الجولة بتفقد انفاق شعراوي ، سعد زغلول ثم نفق كلية العلوم ونفق سندنهور بمدينة بنها واستكمل الهجان
جولته بتفقد انفاق الحدادين ومشتهر ومزلقان زكى بمدينة طوخ كما تابع تصريف الامطار على الطريق الزراعى بمدن قليوب واحياء غرب وشرق شبرا الخيمة
وتجدر الاشارة الى ان على مدن محافظة القليوبية شهدت ،عصر اليوم سقوط أمطار متوسطة وقد اصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركه مياه الشرب والصرف الصحى ، حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه.
مشيرا أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي ، كما أجرت المحافظه مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.