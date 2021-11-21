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بأيادي مصرية «الميني كار» بديل التكاتك والتصدير لـ 22 دولة أفريقية
بأيادي مصرية «الميني كار» بديل التكاتك والتصدير لـ 22 دولة أفريقية
كتب: أحمد زينهم
جاء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد “التوك توك”، دافعاً للشاب المصري أحمد سعيد، مستعيناً بطلبة من كليات الهندسة بتنفيذ وتفعيل مشروع تصنيع سيارات “الميني كار” كأول سيارة مصرية بديلة للتوكتوك، وتطوير التروسيكلات لتصبح مشروعات صغيرة متنقلة مما أحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية إلى تطوير منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030.
وكانت البداية بشاب مصري خاض معترك التجارة في وسائل النقل الخفيف، ومع مرور الوقت لاحظ أن مصر تمثل عائل على الدول الصناعية والتكلفة باهظة على المستهلك المصري، وبالتالي تكون التكلفة باهظة بشكل متضاعف على الدولة من حيث العملة الصعبة التي تخرج من الدولة في صورة أثمان للسلع والشحن لتلك المركبات، بالإضافة إلى إستمرار تفاقم مشكلة البطالة فأصبحت مصر دولة مستوردة ومستهلكة وليست منتجة ومصدره.
ولذلك أتجه الشاب أحمد سعيد إلى فكرة تصنيع وسائل النقل الخفيفة واستعان بأطقم عمالة وأخرى فنية مما أتاح فرص عمل للعديد من الشباب، وقام بإنتاج العديد من نماذج التروسيكلات المجهزة، والتي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد ولاقت رواجاً واسعاً في السوق المصري نظراً لجودتها وإنخفاض سعرها نتيجة الإعتماد على الصناعات المحلية، ومع بزوغ وتفاقم مشاكل التوك توك في الشارع المصري جاءت فكرة بديل التوك توك ليصبح الشكل حضاري يعبر عن صناعة مصرية بإيدي مصرية فاتجه إلى تصميم وصناعة مركبات ميني كار مصر بإصدارتها المختلفة، والتي تمثل نقلة صناعية مصرية متكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً على أن تطور الجمهورية المصرية الجديدة في الآونة الاخيرة، لم يقف على حكومتها فقط، بل لشبابها نصيب من هذا التطور.