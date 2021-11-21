المنوفية : متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بمركزي الباجور ومنوف

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق بإعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة لرفع وتطوير كفاءة الطرق .

تابع الأستاذ السيد حسن عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال فرد طبقة السن وطبقة الأساس وصب الأدمة بشارع المقابر ، كما تابع تركيب البلدورات وفرد السن بمنطقة الغفارة قبلي الباجور .

فيما تابع الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال التطوير والتجميل وتركيب البلدورات لعمل الممشى بطريق البطحة البحرية للإرتقاء بمستوي الطرق والحدائق والميادين لإضفاء منظر جمالي وحضاري لها ، كما تابع استئناف أعمال الرصف بطريق (تتا ـ شنوفه) بقريه سنجرج ـ منشأة سلطان وذلك بعد الإنتهاء من تركيب البلدورات بالطريق تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورد الشيء لأصله لتيسير الحركة المرورية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال تطوير ورصف الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة وإنجاز المهام في توقيتاتها المحددة وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.