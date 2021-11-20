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محافظ الشرقية يتفقد مستشفى المعلمين الجديد

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى المعلمين الجديد

كتبت / منال علام

كد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتعمل جاهدة على توفير إحتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى المعلمين بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 2160 متر مسطح ومباني على مساحة ٩٠٠٠ متر ويضم بدروم ودور أرضى وخمسة طوابق، بطاقة استيعاب ١٤٨ سرير بالإضافة إلى ٧ غرف عمليات وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمعلمين بسعر المؤسسة العلاجية وكذلك المواطنين.

كما حرص المحافظ علي تفقد أعمال تطوير شارع طلبة عويضة والذي يشهد أعمال كشط الأسفلت القديم بطول 1700 متر لكل اتجاه تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير ورفع الجزيرة الوسطي وأكشاك الكهرباء والتليفونات لتوسعة الشارع وخلق السيولة المروية المطلوبة بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنية وذلك بعد إعتماد المخطط المروري الجديد لمنطقتي القومية وفلل الجامعة لتوحيد اتجاه حركة السيارات لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ محسن لطفي نقيب المعلمين والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان.

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