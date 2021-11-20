محافظ الشرقية يتفقد مستشفى المعلمين الجديد
كتبت / منال علام
كد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتعمل جاهدة على توفير إحتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.
جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى المعلمين بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 2160 متر مسطح ومباني على مساحة ٩٠٠٠ متر ويضم بدروم ودور أرضى وخمسة طوابق، بطاقة استيعاب ١٤٨ سرير بالإضافة إلى ٧ غرف عمليات وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمعلمين بسعر المؤسسة العلاجية وكذلك المواطنين.